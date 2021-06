Tennis

French Open - Alexander Zverev spricht Klartext auf Pressekonferenz

Im Halbfinale der French Open musste Alexander Zverev eine bittere Niederlage in fünf Sätzen gegen Stefanos Tsitsipas hinnehmen. Der Deutsche zeigt sich deutlich angefressen. "Ich kann nicht gegen einen Top-Ten-Spieler die ersten beiden Sätze so spielen. Er ist jetzt im Finale, ich nicht", sagte der Weltranglistensechste: "Am Ende des Tages ist es meine Schuld."

00:00:44, vor 10 Minuten