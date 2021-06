Tennis

French Open: Alexander Zverev schon vor Matchbeginn stinksauer

Alexander Zverev wandte sich vor Beginn seines Zweitrunden-Matches gegen Roman Safiullin mit einer harsch vorgetragenen Beschwerde an Stuhlschiedsrichter Kader Nouni. Der 24-Jährige war über die Aufbereitung des Courts an der Grundlinie nicht erfreut. "Das ist Bullshit, sorry", monierte der Weltranglistensechste. Nouni nahm es stoisch zur Kenntnis, die Partie konnte beginnen.

00:00:59, vor 43 Minuten