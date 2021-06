French Open

Publiziert 04/06/2021 Am 11:35 GMT | Update 04/06/2021 Am 21:54 GMT

Für Zverev war es der erste Auftritt auf dem Centre Court 2021. Zuvor war der Hamburger zweimal auf dem Suzanne Lenglen im Einsatz.

Williams setzte sich in zwei Sätzen gegen ihre schwierig zu spielende Landsfrau Danielle Collins durch. Die Belarussin Aryna Sabalenka schied überraschend aus.

Medvedev zeigte gegen den US-Amerikaner Reilly Opelka eine souveräne Leistung. Tsitsipas triumphierte in der Night Session gegen John Isner aus den USA.

Hier gibt es den sechsten Wettkampftag im Liveticker.

Die wichtigsten Spiele des Tages:

23:50 Uhr - Tsitsipas - Isner - 5:7, 6:3, 7:6, 6:1

Mit ganz starkem Winkelspiel zwingt Tsitsipas Isner in die Defensive und verwandelt am Netz mit dem Smash. Zwei Matchbälle für den Griechen. Und mit seinem achten Ass macht der Weltranglisten-Fünfte den Sack zu. Verdient zieht Tsitsipas in vier Sätzen ins Achtelfinale ein, wo Pablo Carreño-Busta auf ihn wartet.

23:47 Uhr - Tsitsipas - Isner - 5:7, 6:3, 7:6, 5:1

Das ging schnell. Isner agiert jetzt viel zu fehlerhaft und kassiert das nächste Break. 5:1 für Tsitsipas, der nun zum Matchgewinn aufschlägt.

23:42 Uhr - Tsitsipas - Isner - 5:7, 6:3, 7:6, 4:1

Tsitsipas lässt bei eigenem Aufschlag jetzt nichts mehr zu, spielt die Ballwechsel sehr konsequent zu Ende. Wenn er das bis zum Satzende durchzieht, hat Isner hier kaum noch eine Chance, das nötige Break zu holen. Mit einem Ass verwandelt die Nummer fünf der Welt den Spielball zum 4:1.

23:36 Uhr - Tsitsipas - Isner - 5:7, 6:3, 7:6, 3:0

Isner bäumt sich noch einmal auf und verwandelt mit einem starken Longline den Punkt zum 40:40. Aber Tsitsipas bleibt konzentriert, behält die Übersicht und verwandelt mit der Vorhand von der Grundlinie zum 3:0.

23:31 Uhr - Tsitsipas - Isner - 5:7, 6:3, 7:6, 2:0

War das schon die Vorentscheidung? Mit einem starken Rückhand-Passierball holt sich Tsitsipas zwei Breakchancen. Und die zweite verwandelt er mit einem Longline ins offene Feld. 2:0 für den Weltranglisten-Fünften. Isner braucht das Break, um im Match zu bleiben. Und in Satz drei machte er gerade einmal vier Punkte bei Aufschlag Tsitsipas.

23:21 Uhr - Tsitsipas - Isner - 5:7, 6:3, 7:6

Isner patzt beim Stoppversuch. Drei Satzbälle für Tsitsipas. Und beim ersten überzieht der US-Amerikaner beim Longline. 7:3 im Tiebreak für den Griechen. Und das ist verdient, auch wenn der Satz knapp war.

Isner patzt beim Stoppversuch. Drei Satzbälle für Tsitsipas. Und beim ersten überzieht der US-Amerikaner beim Longline. 7:3 im Tiebreak für den Griechen. Und das ist verdient, auch wenn der Satz knapp war.

23:17 Uhr - Tsitsipas - Isner - 5:7, 6:3, 6:6

Isner nimmt zu viel Risiko nach seinem zweiten Aufschlag, macht am Netz schließlich den Fehler. Erstes Minibreak für Tsitsipas. Und das kann der Grieche zunächst halten. Nach einem Vorhandfehler Isners steht es 4:2 für Tsitsipas beim Seitenwechsel.

23:13 Uhr - Tsitsipas - Isner - 5:7, 6:3, 6:6

Und wieder hat Tsitsipas keine Mühe beim Aufschlag, muss keinen Punkt abgeben. Damit steht es 6:6, und es geht in den Tiebreak. Und das kommt bei einem Isner-Match ja auch nicht unerwartet. Es gab im dritten Satz übrigens keinen einzigen Breakball. Der Tiebreak ist dann also folgerichtig, auch wenn Tsitsipas der gefühlt bessere Spieler war.

Und wieder hat Tsitsipas keine Mühe beim Aufschlag, muss keinen Punkt abgeben. Damit steht es 6:6, und es geht in den Tiebreak. Und das kommt bei einem Isner-Match ja auch nicht unerwartet. Es gab im dritten Satz übrigens keinen einzigen Breakball. Der Tiebreak ist dann also folgerichtig, auch wenn Tsitsipas der gefühlt bessere Spieler war.

23:07 Uhr - Tsitsipas - Isner - 5:7, 6:3, 5:5

Tsitsipas serviert gegen den Satzverlust. Und das macht er sehr souverän. Die Returns Isners kommen jetzt auch etwas zu vorsichtig. Zu null gleicht der Grieche zum 5:5 aus.

23:01 Uhr - Tsitsipas - Isner - 5:7, 6:3, 4:4

Tsitsipas ist der etwas bessere Spieler im dritten Satz, kommt noch müheloser durch seine Aufschlagspiele. Mit einem Service-Winner gleicht er zum 4:4 aus. Aber noch hat sich trotz allem nichts Zählbares in Form eines Breaks auf die Anzeigetafel niedergeschlagen. Und langsam geht dem Favoriten die Zeit in Durchgang drei aus, wenn er einen Tiebreak vermeiden will.

22:55 Uhr - Tsitsipas - Isner - 5:7, 6:3, 3:3

Tsitsipas serviert einen Doppelfehler und schreit lautstark in Richtung seiner Box. Das scheint ihm geholfen zu haben, denn es folgen zwei starke Vorhandwinner des griechen zum Spielgewinn. 3:3 im dritten Satz.

22:51 Uhr - Tsitsipas - Isner - 5:7, 6:3, 2:3

Wichtig für Isner. Der US-Amerikaner bringt noch einmal ein Aufschlagspiel zu null durch. Das dürfte ihm gut getan haben, denn zuletzt war Tsitsipas bei fast jedem Service seines Gegners dicht am Break dran. Beim Spielball hat Isner Glück mit einem Netzroller beim Volley.

22:42 Uhr - Tsitsipas - Isner - 5:7, 6:3, 1:2

Mit einem glänzenden Return zwingt Tsitsipas seinen Gegner in die Defensive und verwandelt mit dem Longline zum 30:30. Der grieche macht weiter Druck, und der US-Amerikaner muss erneut über Einstand gehen. Aber dann holt er sich mit zwei Top-Aufschlägen doch noch den Spielgewinn zum 2:1.

22:36 Uhr - Tsitsipas - Isner - 5:7, 6:3, 0:1

Nach einem Doppelfehler muss Isner über Einstand gehen. Aber er rettet sich noch einmal slebst aus der kritischen Situation, macht schließlich mit einem Aufschlag-Winner den Punkt zum 1:0. Es gab übrigens schon eine Diskussion zwischen dem US-Amerikaner und dem Schiedsrichter, weil Isner wollte, dass das Dach geshclossen wird. Kader Nouni hat ihm sogar zugestimmt, aber die Entscheidung liegt beim Turnier.

22:29 Uhr - Tsitsipas - Isner - 5:7, 6:3

Drei Satzbälle für Tsitsipas. Und gleich den ersten verwandelt der Favorit mit dem Aufschlag-Winner zum 6:3. Und das ist verdient. Gerade in der Schlussphase des Durchgangs war der Weltranglisten-Fünfte der deutlich bessere Spieler auf dem Platz.

22:26 Uhr - Tsitsipas - Isner - 5:7, 5:3

Isner misslingt ein Halbvolley am Netz und muss erneut über Einstand gehen. Und dann serviert er zwar glänzend, macht aber anschließend den Fehler aus dem Halbfeld und hat Breakball gegen sich. Und dann patzt er erneut beim Volley. 5:3 für Tsitsipas. Und das lag in der Luft.

22:21 Uhr - Tsitsipas - Isner - 5:7, 4:3

Breakball Isner nach einem Doppelfehler von Tsitsipas. Aber den wehrt der Grieche mit einem glänzenden Longline ab. Mit dem Crossball verwandelt er doch noch zum Spielgewinn. 4:3 für Tsitsipas. Es wird übrigens auch lauter auf dem Platz. Der grieche kommentiert jeden Ballwechsel lautstark, klingt hörbar unzufrieden.

Breakball Isner nach einem Doppelfehler von Tsitsipas. Aber den wehrt der Grieche mit einem glänzenden Longline ab. Mit dem Crossball verwandelt er doch noch zum Spielgewinn. 4:3 für Tsitsipas. Es wird übrigens auch lauter auf dem Platz. Der grieche kommentiert jeden Ballwechsel lautstark, klingt hörbar unzufrieden.

22:16 Uhr - Tsitsipas - Isner - 5:7, 3:3

Es beginnt leicht zu regnen, was ein kleiner Vorteil für Tsitsipas werden kann, da der Platz etwas langsamer wird. Erneut wird es eng bei Aufschlag Isner. Nach einem Fehler des US-Amerikaners steht es 0:30. Aber dann packt er wieder mehrere Aufschlag-Winner aus und glänzt zudem mit einem vor dem Körper gespielten Volley. Mit kräftiger Unterstützung der Netzkante holt er sich schließlich den Spielball zum 3:3. Aber es wird enger beim Service von Isner.

22:09 Uhr - Tsitsipas - Isner - 5:7, 2:2

Tsitsipas reagiert blitzschnell und macht mit dem Passierball den Punkt zum 0:30 aus Sicht von Aufschläger Isner. Und dann holt sich der Grieche mit einem starken Return gleich drei Breakbälle. Doch der US-Amerikaner wehrt alle drei ab, den dritten mit einem sehr starken Volley nach hart umkämpftem Ballwechsel. Er holt sich schließlich doch noch den Spielgewinn zum 2:2.

22:03 Uhr - Tsitsipas - Isner - 5:7, 2:1

Isner gleicht mühelos zum 1:1 aus. Ins Returnspiel bei Aufschlag des US-Amerikaners hat Tsitsipas noch gar nicht gefunden. Aber auch er lässt anschließend gar nichts anbrennen, macht viele schnelle Punkte über das Service. Zu null punktet Tsitsipas zum 2:1. Wir sehen hier kaum längere Ballwechsel, vieles wird über den Aufschlag entschieden.

21:57 Uhr - Tsitsipas - Isner - 5:7, 1:0

Tsitsipas hatte während der Pause nach dem ersten Durchgang den Platz verlassen. Und die Rückkehr des Griechen hat sich lange hinausgezögert. Der Schiedsrichter spricht ihn darauf an und verlangt, dass das Match sofort fortgesetzt wird. Sein Aufschlagspiel zum 1:0 gewinnt Tsitsipas anschließend sicher.

21:50 Uhr - Tsitsipas - Isner - 5:7

Drei Satzbälle für Isner nach einem Winner am Netz. Und dann haut er sein siebtes Ass des Tages heraus und gewinnt Durchgang eins nicht unverdient mit 7:5.

21:47 Uhr - Tsitsipas - Isner - 5:6

Ein starker Passierball beschert Isner den Punkt zum 0:30 bei Aufschlag Tsitsipas. Und dann packt er einen hervorragenden Return aus und holt sich drei Breakchancen. Und beim ersten macht der Grieche den Fehler von der Grundlinie. Break für den Außenseiter zum 6:5!

21:44 Uhr - Tsitsipas - Isner - 5:5

Erst fünf Punkte musste Isner bei eigenem Aufschlag abgeben. Tsitsipas hat Mühe. beim Service des US-Amerikaners in die Ballwechsel zu finden. Aber das ist ja auch nicht unbedingt unerwartet. Man muss gegen Isner auch auf seine Chance warten. Beim Spiel zum 5:5 bietet die sich dem Griechen nicht, und der US-Amerikaner verwandelt mit einem schönen Rückhand-Crossball zum Spielgewinn.

21:39 Uhr - Tsitsipas - Isner - 5:4

Isner spaziert durch ein weiteres Aufschlagspiel zu null, punktet aber nicht nur durch starke Aufschläge, sondern überzeugt auch immer wieder durch intelligente Spielzüge und gefühlvolle Stopps. Anschließend muss Tsitsipas nach einem Doppelfehler über Einstand gehen. Aber mit zwei Service-Winnern holt er das Spiel zum 5:4.

21:33 Uhr - Tsitsipas - Isner - 4:3

Wenig überraschend macht Isner viele schnelle Punkte über das Service. Die Aufschlagspiele des US-Amerikaners sind bisher kurz. Nun zieht aber auch Tsitsipas zu null nach. Den Spielball verwandelt er mit einem wunderschönen Passierschlag, die längeren Ballwechsel gehen zunehmend an den Griechen.

21:28 Uhr - Tsitsipas - Isner - 3:2

Der Schiedsrichter gibt nach Überprüfung einen Crossball von Tsitsipas noch gut. Das ist sehr zum Unwillen von Isner, der den Ball im Aus gesehen hat. Aber an der Entscheidung ändert sich natürlich nichts mehr. Spielball für Tsitsipas, den er mit einem sehr gefühlvollen Stopp verwandelt. Und das kommt gerade richtig für den Griechen, denn Isner ist am Drücker.

21:21 Uhr - Tsitsipas - Isner - 2:1

Isner gleicht relativ sicher zum 1:1 auf. Den Spielball verwandelt der US-Amerikaner mit seinem ersten Ass. Kurz muss Tsitsipas nach einem Doppelfehler über Einstand gehen. Isner stürzt sich anschließend in den Return, macht aber den Fehler. Tsitsipas verwandelt mit einem Vorhand-Winner doch noch zum 2:1.

Isner gleicht relativ sicher zum 1:1 auf. Den Spielball verwandelt der US-Amerikaner mit seinem ersten Ass. Kurz muss Tsitsipas nach einem Doppelfehler über Einstand gehen. Isner stürzt sich anschließend in den Return, macht aber den Fehler. Tsitsipas verwandelt mit einem Vorhand-Winner doch noch zum 2:1.

21:14 Uhr - Tsitsipas - Isner - 1:0

Das Match beginnt mit Aufschlag Tsitsipas. Nach einem starken Passierball von Isner steht es 15:30 aus Sicht des Aufschlägers. Und mit einem tollen Return erspielt sich der US-Amerikaner zwei Breakchancen. Doch tsitsipas serviert zweimal stark und wehrt die Breakchancen ab. Er holt sich schließlich doch noch das Spiel zum 1:0.

21:00 Uhr - Tsitsipas - Isner

Es ist das sechste Aufeinandertreffen, und der Stand im direkten Duell ist mit 3:2 für Tsitsipas knapp. Aber die letzten drei Matches gingen alle an den Griechen. Und auf Sand standen sich die beiden bisher noch gar nicht gegenüber.

18:00 Uhr - Tsitsipas in der Night Session

Für den Moment verabschiede ich mich von Euch. Aber ab 21:00 Uhr geht es hier mit dem Match zwischen Stefanos Tsitsipas und John Isner in der Night Session weiter. Bis später!

17:55 Uhr - Williams - Collins - 6:4, 6:4

Der Return von Collins landet im Aus. Matchball für Williams. Und mit einem Aufschlag-Winner macht sie den Sack zu. Die Favoritin hat sich hier im zweiten Satz gut aus einer kritischen Phase befreit und wird mit einem letztlich klaren Sieg belohnt.

17:50 Uhr - Williams - Collins - 6:4, 5:4

Williams setzt die Vorhand-Topspin unerreichbar ins Feld ihrer Gegnerin. Drei Breakchancen für die Nummer sieben der Setzliste. Und dann folgt ein weiterer Rahmentreffer von Collins, und der Ball fliegt weit ins Aus. Williams serviert gleich zum Matchgewinn.

17:47 Uhr - Williams - Collins - 6:4, 4:4

Williams hat sich in Satz zwei zurückgekämpft. Nach einem Rahmentreffer von Collins gewinnt deren Landsfrau das Aufschlagspiel zum 4:4. Damit ist alles wieder offen im zweiten Durchgang.

17:38 Uhr - Opelka - Medvedev - 4:6, 2:6, 4:6

Nach einem Rückhandfehler Opelkas hat Medvedev drei Matchbälle. Und mit dem Servicewinner verwandelt der Russe den ersten zum letztlich nie gefährdeten Dreisatzsieg mit 6:4 im drittengang. Opelka war heute zwar auch schwach, aber dennoch: In dieser Form ist Medvedev auch in Roland-Garros etwas zuzutrauen.

17:35 Uhr - Williams - Collins - 6:4, 1:4

Der zweite Satz gleitet Williams nach dem frühen Break völlig aus der Hand. Auf dem Chatrier spielt inzwischen nur noch Collins und führt inzwischen mit 4:1.

17:31 Uhr - Opelka - Medvedev - 4:6, 2:6, 3:5

Medvedev spaziert jetzt auch durch seine Aufschlagspiele. Seit Satz eins hat der Russe keinen einzigen Breakball mehr zugelassen. Mit einem guten Longline verwandelt der in jeder Hinsicht bessere Spieler auf dem Platz zum 5:3.

17:22 Uhr - Williams - Collins - 6:4, 1:1

Nun aber drei Chancen zum Rebreak für Collins. Und bei der dritten Serviert Williams den Doppelfehler. 1:1 und damit alles wieder ausgeglichen im zweiten Satz.

17:17 Uhr - Williams - Collins - 6:4, 1:0

Das war aus Sicht von Williams der perfekte Start in den zweiten Durchgang. Mit einem Vorhandfehler beim Breakball muss Collins erneut ihr Service abgeben. 1:0 für Williams in Satz zwei.

17:11 Uhr - Williams - Collins - 6:4

Williams schlägt zum Satzgewinn auf, serviert dann aber zwei Doppelfehler hintereinander. Doch sie bleibt konzentriert, wartet ihre Chance auf die Punktgewinne ab und verwandelt von der T-Linie. Kurz darauf holt sie sich mit dem Ass den Satzball. Und dann fliegt der Return von Collins ins Aus, und Williams holt sich den Durchgang mit 6:4.

17:06 Uhr - Williams - Collins - 5:4

Williams attackiert den zweiten Aufschlag ihrer Gegnerin und holt sich mit dem Rückhand-Return den ersten Satzball. Den wehrt Collins aber mit dem Crossball am Netz ab. Mit gutem Winkelspiel holt sich die Außenseiterin den Spielball und holt sich mit einem Ass das 4:5.

17:02 Uhr - Opelka - Medvedev - 4:6, 2:6

Nach einem Vorhandfehler Opelkas hat Medvedev seinen ersten Satzball im zweiten Durchgang. Aber den wehrt der US-Amerikaner mit einem guten Return ab. Es geht über Einstand. Bei Chance Nummer zwei fliegt der Rückschlag des Außenseiters jedoch weit ins Aus, und Medvedev holt sich den Durchgang auch in dieser Höhe verdient mit 6:2.

16:57 Uhr - Williams - Collins - 4:3

Zwei weitere Breakchancen für Williams. Und dann behält sie am Netz die Übersicht, ahnt den Angriffsschlag ihrer Landsfrau voraus und erkämpft sich das verdiente 4:3.

16:50 Uhr - Opelka - Medvedev - 4:6, 0:4

Das läuft jetzt wie aus einem Guss für Medvedev. Der Weltranglisten-Zweite hat Opelka erneut gebreakt und führt inzwischen mit 4:0 im zweiten Satz. Wenn er diese Form beibehält, kann er auch bei seinem schwächsten Grand-Slam-Turnier durchaus etwas reißen.

16:44 Uhr - Williams - Collins - 1:2

Mit einem sehr gut platzierten Rückhand-Return holt sich Williams drei Breakbälle. Den ersten wehrt Collins mit einem starken Rückhand-cross ab. Beim zweiten steht Williams beim Return schlecht zum Ball und macht den Fehler. Und beim dritten glänzt Collins mit einem Winner gegen die Laufrichtung der Favoritin. Sie holt sich doch noch ihr Spiel zum 2:1.

16:38 Uhr - Opelka - Medvedev - 4:6, 0:1

Genau so dürfte sich Medvedev nach dem etwas misslungenen Start das Match vorgestellt haben. Mit einem starken Passierball-cross beim Breakball holt sich der Russe gleich das erste Aufschlagspiel seines Gegners im zweiten Satz.

16:35 Uhr - Williams - Collins - 0:1

Auf dem Philippe Chatrier gibt sich die Rekordsiegerin der Open Era die Ehre. Das Match zwischen Serena Williams und ihrer US-Amerikanischen Landsfrau Danielle Collins hat vor wenigen Minuten begonnen. Collins gewinnt mit Mühe ihr Spiel zum 1:0.

16:32 Uhr - Opelka - Medvedev - 4:6

Medvedev hat den ersten Satz gedreht und serviert nun zum Gewinn des Durchgangs. Nach einem Returnfehler Opelkas hat der Russe zwei Satzbälle. Und dann patzt der US-Amerikaner mit der Vorhand, und Medvedev holt sich das 6:4.

16:22 Uhr- Ruud - Davidovich-Fokina - 6:7, 6:2, 6:7, 6:0, 5:7

Auf Platz Nummer 14 hat sich ein echter Thriller abgespielt. Über viereinhalb Stunden duellierte sich einer der Aufsteiger der Saison, Casper Ruud, mit dem Spanier Alejandro Davidovich-Fokina. Aber für den mit großen Ambitionen gestarteten Norweger ist die Reise beendet. Davidovich-Fokina verwandelt mit einem Aufschlag-Winner den Matchball zum 7:5 im fünften Satz.

16:17 Uhr - Opelka - Medvedev - 3:1

Der ohnehin schon etwas langsamere Suzanne Lenglen und der Regen kommen Medvedevs Spielweise nicht so sehr entgegen wie der Chatrier. Für den Russen geht es heute darum, sich durchzukämpfen. Und nach einem Doppelfehler hat er drei Breakbälle gegen sich. Den ersten wehrt er mit gutem Aufschlag ab. Aber dann hat Opelka gute Länge in seiner Rückhand, und sein Gegner macht den Fehler. 3:1 für Opelka.

16:10 Uhr - Opelka - Medvedev - 1:1

Auf dem Court Suzanne Lenglen ist die Nummer zwei der Setzliste im Einsatz. Daniil Medvedev hat vor der Ausgabe 2021 aber noch kein Match bei den French Open erfolgreich. Dieses Jahr war er allerdings schon zweimal erfolgreich und peilt nun den Achtelfinaleinzug an.

16:00 Uhr - Zverev - Djere - 6:2, 7:5, 6:2

Ein Aufschlag-Winner beschert Zverev seine ersten drei Matchbälle. Und dann kommt der nächste freie Punkt mit dem Service hinzu. Nach 2:08 Stunden macht die deutsche Nummer eins den Dreisatzsieg klar. Es war eine insgesamt solide Vorstellung Zverevs, mit Schwächen Anfang des zweiten Satzes, aus denen er sich aber gut zurückkämpfte.

15:57 Uhr - Zverev - Djere - 6:2, 7:5, 5:2

Das folgende Aufschlagspiel Djeres geht mehrmals über Einstand. Zverev wehrt mehrere Spielbälle des Serben mit teils schönen Winnern ab, baut dann aber auch immer wieder schnelle Patzer ein, die die Entscheidung verhindern. Djere verwandelt schließlich mit dem Winner am Netz den Spielball zum 2:5. Gleich kann Zverev vei eigenem Service alles klar machen.

15:49 Uhr - Zverev - Djere - 6:2, 7:5, 5:1

Nur noch ein Schritt trennt Zverev vom Achtelfinaleinzug, und es ist nicht davon auszugehen, dass das noch schief geht. Der Deutsche spielt die Ballwechsel jetzt sehr konzentriert zu Ende, verwandelt aus dem Halbfeld mit mehreren starken Rückhand-Winnern.

15:45 Uhr - Zverev - Djere - 6:2, 7:5, 4:1

Mit einem sehr guten Return holt sich Zverev die nächsten beiden Breakmöglichkeiten. Und bei der zweiten packt der Hamburger einen weiteren ganz starken Winkel aus und holt sich das nächste Aufschlagspiel seines Gegners. Das sieht jetzt sehr gut für den Deutschen aus.

15:42 Uhr - Zverev - Djere - 6:2, 7:5, 3:1

Ganz starkes und mit viel Übersicht gespieltes Aufschlagspiel von Zverev zum 3:1. Den Spielball verwandelt der Weltranglisten-Sechste mit einem Ass. Insgesamt ist er wieder voll auf Kurs Runde drei und im Moment auch der deutlich bessere Spieler auf dem Platz.

15:35 Uhr - Zverev - Djere - 6:2, 7:5, 2:1

Fehlentscheidung bei Zverev. Er bricht den Ballwechsel ab, weil den Crossschlag von Djere im Aus gesehen hat. Doch Schiedsrichter Carlos Ramos gibt den Ball gut. Breakball für Djere, den Zverev aber mutig am Netz abwehrt. Auch den nächsten Breakball kontert Zverev mit druckvollem Spiel über die Vorhand. Mit einem risikoreichen zweiten Aufschlag verwandelt er doch noch den Spielball zum 2:0.

Fehlentscheidung bei Zverev. Er bricht den Ballwechsel ab, weil den Crossschlag von Djere im Aus gesehen hat. Doch Schiedsrichter Carlos Ramos gibt den Ball gut. Breakball für Djere, den Zverev aber mutig am Netz abwehrt. Auch den nächsten Breakball kontert Zverev mit druckvollem Spiel über die Vorhand. Mit einem risikoreichen zweiten Aufschlag verwandelt er doch noch den Spielball zum 2:0.

15:28 Uhr - Zverev - Djere - 6:2, 7:5, 1:0

Zverev mit einem schweren Patzer am Netzm bedingt allerdings auch dadurch, dass der Ball nach dem Schlag von Djere durch die Netzkante die Richtung verändert hat. 0:30 bei Aufschlag des Hamburgers. Er bleibt konzentriert und sein Spiel weiter durch, muss nach einem starken Passierball seines Gegners aber über Einstand gehen. Nach einem Vorhandfehler hat er Breakball gegen sich, den er mit einem Vorhand-Winner aus dem Halbfeld abwehrt.

15:23 Uhr - Zverev - Djere - 6:2, 7:5, 1:0

Mit einem sehr gut platzierten Crossball aus dem Halbfeld holt sich Zverev zwei Breakchancen. Und dann macht Djere den Fehler am Netz. Der Serbe hadert noch sichtlich mit seinen vergebenen Chancen in Satz zwei, ein Schläger des Außenseiters musste auch schon büßen.

15:18 Uhr - Zverev - Djere - 6:2, 7:5

Zverev schlägt zur 2:0-Satzführung auf. Der Stopp von Djere gerät zu hoch, Zverev hat keine Mühe, den Ball noch zu erreichen und verwandelt am Netz. Und dann folgt der Rückhandfehler des Serben zum 7:5 für den Deutschen. Insgesamt hat Zverev in Satz zwei die Konstanz gefehlt, aber er hat sich zum richtigen Zeitpunkt in den Durchgang zurückgekämpft.

15:14 Uhr - Zverev - Djere - 6:2, 6:5

Die Vorhand von Djere bleibt am Netz hängen. Breakball für Zverev. Und dann spielt er beim Return einen ganz starken Winkel, sein Gegner macht den Fehler, und Zverev führt 6:5.

15:12 Uhr - Nishikori im Achtelfinale

Der nächste Gegner von Alexander Zverev oder Laslo Djere steht bereits fest. Der Schweizer Henri Laaksonen muss Anfang des zweiten Satzes gegen Kei Nishikori aufgeben. Nishikori erlebt damit nach seinen zwei Marathon-Matches in den ersten beiden Runden eine schnelle dritte Partie.

15:11 Uhr - Zverev - Djere - 6:2, 5:5

Mit einem starken Crossball aus dem Halbfeld holt sich Zverev zwei Spielbälle zum 5:5. Und gleich beim ersten patzt Djere mit der Vorhand. Trotz eines weiteren Doppelfehlers war das ein insgesamt gutes Service von Zverev, mit starkem Defensivspiel aber auch druckvollem Angriffstennis.

15:06 Uhr - Zverev - Djere - 6:2, 4:5

Drei Satzbälle für Djere. Beim zweiten hat der Serbe die große Chance aus dem Halbfeld, verschlägt aber die Rückhand. Den dritten wehrt Zverev mit einem gut platzierten Slice, durch den er seinen Gegner zum Fehler zwingt, ab. Es folgt der Rückhandfehler von Djere, und Zverev hat Breakball. Und den nutzt er mit einer tollen Vorhand aus dem Lauf. Noch 5:4 für Djere.

15:01 Uhr - Zverev - Djere - 6:2, 3:5

Zverev serviert gegen den Satzverlust. Das gelingt dem Hamburger souverän mit vielen freien Punkten über den Aufschlag. Aber nun hat Djere bei eigenem Aufschlag den Satzgewinn auf dem Schläger.

14:54 Uhr - Zverev - Djere - 6:2, 2:4

Im ersten Satz kamen sowohl der erste als auch der zweite Aufschlag von Zverev noch sehr stark, aber jetzt wackelt er bedenklich. Zwei Doppelfehler hintereinander des Deutschen. Er macht die Punkte zum 30:30, den zweiten mit einem schönen Winner vom Netz. Aber dann wird er wieder zu passiv und macht prompt den Vorhandfehler. Breakball für Djere, den er mit schönem Variationsspiel zum 4:2 verwandelt.

14:49 Uhr - Zverev - Djere - 6:2, 2:3

Das war wichtig aus Sicht von Zverev. Mit schön herausgespielten Punkten gewinnt der Hamburger zu null sein Service zum 1:3. Aber er braucht das Break, um den zweiten Satz wieder offen zu gestalten. Er wird auch wieder aktiver, sucht die Linien und wird mit zwei Breakbällen belohnt. Und dann bricht er den Ballwechsel ab, weil er dne Slice von Djere im Aus gesehen hat. Der Schiedsrichter prüft den Abdruck und gibt Zverev Recht. Aus 0:3 wird 2:3 aus Sicht des Deutschen.

14:42 Uhr - Zverev - Djere - 6:2, 0:3

Zverev zwingt Djere über Einstand, aber der Serbe bleibt am Drücker. Mit einer starken Vorhand-Cross zwingt er Zverev in die Defensive und verwandelt schließlich zum 3:0. Und das spiegelt jetzt auch durchaus den Spielverlauf wieder. In Satz zwei ist Djere bisher der bessere Spieler auf dem Platz.

14:37 Uhr - Zverev - Djere - 6:2, 0:2

Nachdem Djere sein Aufschlagspiel sicher gewonnen hat, serviert Zverev zu Beginn des zweiten Satzes seinen ersten Doppelfehler. Kurz darauf glänzt sein Gegner mit dem Passierball, und es folgen zwei Rückhandfehler Zverevs in Folge. Zu null muss er seinen Aufschlag abgeben. 2:0 für Djere.

14:35 Uhr - Regenpause beendet

Die anderen Plätze werden übrigens bereits wieder hergerichtet. In Kürze können allem Anschein nach auch dort die Matches fortgesetzt werden.

14:30 Uhr - Zverev - Djere - 6:2

Mit einem mutigen zweiten Aufschlag holt sich Zverev drei weitere Satzbälle. Und den ersten verwandelt er aus dem Halbfeld zum 6:2. Das Match ist etwas schwächer geworden als in den ersten Spielen, weil Djere mit zunehmendem Satzverlauf zu fehlerhaft wurde. Zverev hat den Durchgang konzentriert und insgesamt gut nach Hause gebracht, muss lediglich aufpassen, sich nicht überraschen zu lassen, wenn sein Gegner wieder stärker wird.

14:25 Uhr - Zverev - Djere - 5:2

Nach einem Doppelfehler von Djere hat Zverev seinen ersten Satzball. Den wehrt der Serbe allerdings mit gutem Winkelspiel ab. Mit einem schönen Stopp holt sich der Deutsche Chance Nummer zwei. Aber dann setzt er den Return knapp ins Aus. Mit dem Vorhand-Winner aus dem Halbfeld verwandelt der Außenseiter doch noch zum 2:5.

Nach einem Doppelfehler von Djere hat Zverev seinen ersten Satzball. Den wehrt der Serbe allerdings mit gutem Winkelspiel ab. Mit einem schönen Stopp holt sich der Deutsche Chance Nummer zwei. Aber dann setzt er den Return knapp ins Aus. Mit dem Vorhand-Winner aus dem Halbfeld verwandelt der Außenseiter doch noch zum 2:5.

14:20 Uhr - Zverev - Djere - 5:1

Sowohl Zverev als auch Djere haben mühelos ihr jeweils nächstes Aufschlagspiel gewonnen. Zverev serviert zum 5:1. Aber zum ersten Mal schleichen sich jetzt ein paar Fehler zuviel ins Spiel des Deutschen ein. Dennoch holt er sich mit dem Vorhandwinner von der T-Linie den Spielball. Und dann folgt der Rückhandfehler Djeres zum 5:1 für Zverev.

14:12 Uhr - Regenunterbrechungen

Die Spiele auf den anderen Plätzen, die kein Dach haben, sind alle unterbrochen. Der Regen in der französischen Hauptstadt ist inzwischen zu stark.

14:09 Uhr - Zverev - Djere - 3:0

Das ist Zverevs bester Start in ein Match in diesem Spiel. Die Schläge von der Grundlinie kommen sehr platziert, er überzeugt zudem mit gutem Winkelspiel. Djere muss erneut über Einstand gehen. Aber Djere hält jetzt auch gut dagegen. s entwickeln sich abwechslungsreiche Ballwechsel. Nach einem Rückhandfehler des Serben hat der Deutsche wieder Breakball. Und dann patzt Djere erneut mit der Rückhand zum 3:0 für Zverev.

14:02 Uhr - Zverev - Djere - 2:0

Es ist ein guter Beginn von Zverev. Der deutsche startet offensiv, sucht die Linien und kommt auch häufig ans Netz nach vorne. Einen schweren Fehler am Netz hat er mit dem Flugball eingebaut, aber ansonsten gelingen ihm auch schöne Winner in diesen ersten beiden Spielen. 2:0 für Zverev.

13:58 Uhr - Zverev - Djere - 1:0

Zverev lockt Djere mit dem Stopp ans Netz und holt sich mit dem Volley den ersten Breakball. Und dann landet der Rückhand-Crossball Djeres im Aus. 1:0 für Zverev nach einem Matchbeginn auf durchaus hohem Niveau.

13:55 Uhr - Zverev - Djere

Das Match beginnt mit Aufschlag Djere. Es nieselt leicht in Paris, der Platz ist etwas feucht. Der Serbe serviert druckvoll und gut platziert. Aber auch Zverevs Rückhand kommt in diesem ersten Spiel gut. Es geht über Einstand. Unterdessen wird das Dach über dem Chatrier geschlossen.

INFO - Zverev - Djere

In wenigen Minuten beginnt das Match auf dem Philippe Chatrier. Zverev und Djere stehen sich auf der ATP-Tour zum zweiten Mal gegenüber. Das bisher einzige Duell in Acapulco gewann Zverev. Der Deutsche ist Favorit, aber der Serbe hatte sich in Runde zwei gegen seinen Landsmann Miomir Kecmanovic gut ins Turnier zurückgekämpft.

INFO - Azarenka erfolgreich

Victoria Azarenka hat die dritte Runde erreicht. Die Belarussin gewann klar in zwei Sätzen gegen Madison Keys aus den USA. Dagegen musste sich Azarenkas Landsfrau Aryna Sabalenka überraschend Anastasia Pavlyuchenkova aus Russland geschlagen geben.

Herzlich willkommen im Liveticker

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des sechsten Turniertags in Roland-Garros. Ab 13:30 Uhr begleitet Euch Sebastian Würz hier durch den Tag in Paris.

