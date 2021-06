Publiziert 11/06/2021 Am 07:16 GMT

Ab 14:50 Uhr meldet sich Sebastian Würz vom 13. Wettkampftag bei den French Open in Paris. Pünktlich zum ersten Halbfinale der Herren könnt Ihr hier bei Eurosport.de im Liveticker das Geschehen mitverfolgen. Dann kämpft die deutsche Turnierhoffnung Alexander Zverev um den Einzug ins Finale. Er bekommt es mit der Nummer fünf der Setzliste, Stefanos Tsitsipas, zu tun.

Auf einen Grand-Slam-Titel warten beide Profis noch, auch wenn sie schon länger in der Weltspitze dabei sind. Zverev war bei den letztjährigen US Open schon nah dran, unterlag dann aber Dominic Thiem knapp. Tsitsipas wartet noch auf sein erstes Major-Finale. Im direkten Vergleich führt der Grieche mit 5:2. Allerdings gewann Zverev das letzte Aufeinandertreffen im März.

Im Anschluss an die Partie findet das Match zwischen Rafael Nadal und Novak Djokovic statt. Es ist das Duell schlechthin. Noch nie haben in der Open Era zwei Spieler häufiger gegeneinander gespielt. Vor dem 58. Aufeinandertreffen der beiden steht es 29:28 pro Djokovic.

Allerdings gibt es wohl keinen Ort, an dem Nadal so unschlagbar ist wie bei den French Open. Überhaupt verlor der Spanier erst zwei Spiele in Roland Garros. Im bisherigen Turnierverlauf gab er erst einen Satz ab.

Hier gibt es das Geschehen vom 13. Wettkampftag in Roland-Garros im Liveticker.

Die wichtigsten Spiele des Tages im Überblick:

ab 14:50 Uhr: Alexander Zverev (GER/6) - Stefanos Tsitsipas (GRE/5)

- Stefanos Tsitsipas (GRE/5) nicht vor 17:30 Uhr: Novak Djokovic (SRB/1) - Rafael Nadal (ESP/3)

