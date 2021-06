Tennis

Daniil Medvedev -Reilly Opelka | 3. Runde Herren Einzel - Highlights

Daniil Medvedev eilt bei den French Open von Erfolg zu Erfolg. In Runde drei bezwang der Russe Reilly Opelka in nur 98 Minuten mit 6:4, 6:2, 6:4. Bemerkenswert, hatte Medvedev vor dieser Auflage noch kein Match in Roland-Garros gewonnen und in den vergangenen Wochen deutlich zum Ausdruck gebracht, dass er so gar keine Lust hat, auf Sand zu spielen.

00:02:58, vor 39 Minuten