Shapovalov fügte hinzu: "Leider macht mir meine Schulter Probleme und obwohl die medizinischen Tests gut aussehen, ist es das Beste, eine Pause zu machen."

In den letzten Wochen zeigte der Kanadier überzeugende Leistung auf Sand. Beim Turnier in Rom hatte der 22-Jährige sogar zwei Matchbälle gegen Sandplatzkönig Rafael Nadal und verlor am Ende nur knapp in drei Sätzen (6:3, 4:6, 6:7).

Eine Woche später scheiterte Shapovalov beim ATP-Turnier in Genf erst im Finale an Casper Ruud aus Dänemark (6:7, 4:6).

