Tennis

French Open 2021: Diego Schwartzman - Philipp Kohlschreiber | 3. Runde Herren Einzel - Highlights

Philipp Kohlschreiber ist bei den French Open in der dritten Runde gescheitert: Der 37 Jahre alte Augsburger verpasste gegen den glänzend aufgelegten Vorjahres-Halbfinalisten Diego Schwartzman die dritte Achtelfinalteilnahme seiner Karriere bei dem Sandplatz-Klassiker. Kohlschreiber unterlag dem an Nummer zehn gesetzten Argentinier am Samstag 4:6, 2:6, 1:6.

00:03:05, vor 10 Minuten