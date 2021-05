Tennis

French Open: Dominic Thiem zaubert - mit Schlag hinter dem Rücken zum Break gegen Andujar

Dominic Thiem zaubert im Erstrunden-Match bei den French Open 2021 in Paris. Der Österreicher holt sich mit einem Kunststücken hinter dem Rücken das Break zum 1:1 im fünften Satz. Am Ende muss sich der an Position vier gesetzte Österreicher allerdings dem Spanier Pablo Andujar in fünf Sätzen 4:6, 5:7, 6:3, 6:4, 6:4 geschlagen geben.

00:00:52, vor 2 Stunden