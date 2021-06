Publiziert 02/06/2021 Am 11:23 GMT | Update 02/06/2021 Am 11:27 GMT

In Zukunft wird sich die Familie Thiem selbst um das Management kümmern. Straka übernahm 2019 kurz vor den French Open die Funktion als Manager von Günter Bresnik, der zugleich auch Langzeittrainer des Österreichers war.

"Die unterschiedlichen Tätigkeiten meiner Person sind sicherlich in vielen Bereichen ein Vorteil, aber es war letztlich schwer möglich, alle Aktivitäten wie Dominics Fulltime-Management, die Organisation der ATP-Turniere, meine Position im ATP Board of Directors – oder auch die Daviscup-Events zeitlich und zur vollen Zufriedenheit aller unter einen Hut zu bringen", erklärte Straka.

Er werde seine Aufgaben an die Thiem-Familie übergeben, die "in allen Bereichen" gut aufgestellt sei. Der Ex-Manager des Österreichers betonte aber auch: "Natürlich werde ich auch weiterhin gerne beratend zur Seite stehen."

Auch Thiem äußerte sich über das Ende der Zusammenarbeit. Der US-Open-Champion von 2020 akzeptiere natürlich die Entscheidung von Straka. "Ich kann mich bei Herwig für die Arbeit und den Einsatz in den letzten beiden Jahren nur bedanken", so die Nummer vier der Welt: "Wir konnten gemeinsam große Erfolge feiern und bleiben in gutem Kontakt."

Noch vor wenigen Tagen sagte Thiem bei einer Pressekonferenz bei den French Open , dass er derweil trotz der schwachen Ergebnisse nicht vor hat, an seinem Team etwas zu verändern. "Dazu gibt es null Anlass. Das Ruder muss ich selbst herumreißen und die Leute, die ich um mich herum habe, sind bestens geeignet, um mir dabei zu helfen."

Jetzt gab es allerdings bereits die ersten personellen Änderungen im Team Thiem - auch wenn diese womöglich nichts mit dem Debakel in Roland-Garros zu tun hat.

