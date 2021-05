Dass ein Tennisprofi nach einer 1:6, 0:6-Klatsche noch so breit grinsen kann, sieht man nicht alle Tage. Doch bei Federico Coria konnte die Abreibung gegen Novak Djokovic nicht für schlechte Stimmung sorgen.

Ganz im Gegenteil: Der Argentinier bat Djokovic nach dem Spiel um ein gemeinsames Selfie und lachte strahlend in die Kamera. Für den Weltranglisten-96. war die erste Auseinandersetzung mit dem Serben ein ganz besonderer Moment.

Später postete er das Bild auf Instagram und schrieb dazu: "Ein Spiel und das beste Selfie. Traum erfüllt."

Allzu häufig tritt Coria nicht gegen einen der ganz Großen an. Die nächste Chance bietet sich aber schon in der nächsten Woche. Dann spielt Coria in der ersten Runde der French Open gegen Feliciano Lopez an. Schafft er es bis ins Viertelfinale, könnte es zur Revanche mit Djokovic kommen. Zuvor müsste er allerdings potenziell Felix Auger-Aliassime und Roger Federer ausschalten.

