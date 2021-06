Tennis

French Open 2021: Alexander Zverev - Laslo Djere | 3. Runde Herren Einzel - Highlights

Alexander Zverev steht zum vierten Mal in Serie im Achtelfinale von Paris. Der 24-Jährige gewann sein Drittrundenduell gegen den ungesetzten Serben Laslo Djere 6:2, 7:5, 6:2 und trifft nun in der Runde der letzten 16 auf den Japaner Kei Nishikori. "Das war bisher das beste Match von meiner Seite aus, auch wenn ich im zweiten Satz ein paar Spiele hatte, bei denen ich unkonzentriert war", so Zverev.

00:03:02, vor einer Stunde