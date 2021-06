Tennis

French Open 2021: Alexander Zverev - Roman Safiullin | 2. Runde Herren Einzel - Highlights

Alexander Zverev musste in der Partie gegen Roman Safiullin beißen, im zweiten und dritten Satz lag er jeweils mit einem Break zurück. Am Ende aber setzte sich der Favorit mit 7:6 (7:4), 6:3 und 7:6 (7:1) gegen den russischen Qualifikanten durch. Das Wichtigste ist, dass ich heute in drei Sätzen gewonnen habe und in der dritten Runde bin. Alles andere interessiert mich nicht", so Zverev.

00:03:33, vor einer Stunde