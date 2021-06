Tennis

French Open 2021: Andrea Petkovic - Karolina Muchova | 1. Runde Damen Einzel - Highlights

Andrea Petkovic ist am Dienstagabend an der Tschechin Karolina Muchova mit 6:1, 3:6, 4:6 gescheitert. Damit steht erstmals seit 1958 keine Starterin des Deutschen Tennis Bundes (DTB) in der zweiten Runde von Paris. Petkovic machte ihre Sache gegen die zunächst enttäuschende Muchova gut, aber es fehlte ein Quäntchen, um die Favoritin zu besiegen.

00:03:09, vor einer Stunde