Tennis

French Open 2021: Anett Kontaveit - Iga Swiatek | 3. Runde Damen Einzel - Highlights

Titelverteidigerin Iga Swiatek ist in Paris weiter ohne Satzverlust geblieben. In der 3. Runde hatte die Polin mit Anett Kontaveit nur im ersten Satz Probleme, gewann aber am Ende souverän 7:6 [7:4] und 6:0. Die Highlights im Video.

00:03:03, vor 15 Minuten