Tennis

French Open 2021: Angelique Kerber - Anhelina Kalinina | 1. Runde Damen Einzel - Highlights

Anhelina Kalinina (UKR/Q) besiegt Angelique Kerber (GER/26) in der 1. Runde der French Open 2021 in Paris 6:2, 6:4. Die Highlights aus Roland-Garros. Damit sind aus Sicht der deutschen Damen nur noch Laura Siegemund und Andrea Petkovic, die ihre Erstrundenpartien noch vor sich haben, im Rennen. Für Kerber bleiben indes die beiden Viertelfinals von 2012 und 2018 die Top-Ergebnisse in Paris.

00:02:59, vor 3 Stunden