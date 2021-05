Tennis

French Open 2021: Dominic Thiem - Pablo Andújar | 1. Runde Herren Einzel - Highlights

Dominic Thiem (AUT/4) verliert gegen Pablo Andújar (ESP) in der 1. Runde der French Open 2021 in Paris 6:4, 7:5, 3:6, 4:6, 4:6. Die Highlights aus Roland-Garros. Der Finalist von 2018 und 2019 startet gegen den Favoritenschreck der letzten Wochen auf der ATP-Tour gut, verliert aber im dritten Satz den Faden. In den Sätzen vier und fünf lässt Thiem Breakchancen liegen und verliert schließlich.

00:03:29, vor 43 Minuten