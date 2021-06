Tennis

French Open 2021: Dominik Koepfer - Taylor Fritz | 2. Runde Herren Einzel - Highlights

Dominik Koepfer hat bei den French Open in Paris nach einer überzeugenden Leistung zum ersten Mal die dritte Runde erreicht. Der 59. der Weltrangliste besiegte den in Roland Garros an Nummer 30 gesetzten Taylor Fritz aus den USA überzeugend mit 6:3, 6:2, 3:6, 6:4.

00:03:14, vor einer Stunde