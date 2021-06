Tennis

French Open 2021: Facundo Bagnis - Jan-Lennard Struff | 2. Runde Herren Einzel - Highlights

Jan-Lennard Struff hat in der zweiten Runde der French Open nahtlos an seinen Auftakterfolg gegen Andrey Rublev (Russland) angeknüpft. Der 31-Jährige setzte sich glatt in drei Sätzen 7:5, 7:6 (7:1), 6:4 gegen Facundo Bagnis durch und ließ den Argentinier mit seinem Netzspiel verzweifeln. Die Highlights der Partie im Video.

00:02:59, vor einer Stunde