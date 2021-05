Tennis

French Open 2021: Iga Swiatek - Kaja Juvan | 1. Runde Frauen Einzel - Highlights

Die Polin Iga Swiatek ist erfolgreich in ihre Titelverteidigung in Paris gestartet. An ihrem 20. Geburtstag schlug Swiatek die Slowenin Kaja Juvan mit 6:0, 7:5 und unterstrich ihre Ambitionen. Im vergangenen Jahr war sie völlig überraschend zur jüngsten French-Open-Siegerin seit Monica Seles 1992 avanciert. Die Nummer acht der Setzliste gehört auch 2021 in Roland-Garros zu den Favoritinnen.

00:03:04, vor einer Stunde