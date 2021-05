Tennis

French Open 2021: Jannik Sinner - Pierre-Hugues Herbert | 1. Runde Herren Einzel - Highlights

Jannik Sinner ist bei den French Open in Paris fast schon in der 1. Runde gescheitert. Der an Position 18 gesetzte Italiener musste gegen Pierre-Hugues Herbert beim 6:1, 4:6, 6:7 (4:7), 7:5 und 6:4 im vierten Satz einen Matchball abwehren. Nach 3:32 Stunden beendete der 19-jährige Shootingstar der Szene die Partie zu seinen Gunsten.

00:03:27, vor einer Stunde