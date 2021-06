Tennis

French Open 2021: Marin Cilic - Roger Federer | 2. Runde Herren Einzel - Highlights

Roger Federer hat Marin Cilic in der zweiten Runde der French Open 2021 in vier Sätzen 6:2, 2:6, 7:6 [7:4], 6:2 geschlagen. Der Schweizer bezwang den Kroaten in einem hitzigen Duell und trifft nun in der dritten Runde auf den Deutschen Dominik Koepfer. Die Highlights im Video.

00:03:20, vor einer Stunde