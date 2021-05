Tennis

French Open 2021: Stefanos Tsitsipas - Jérémy Chardy | 1. Runde Herren Einzel - Highlights

Stefanos Tsitsipas (GRE/5) schlägt Jérémy Chardy (FRA) in der 1. Runde der French Open 2021 in Paris 7:6, 6:3, 6:1. Die Highlights aus Roland-Garros. Tsitsipas hat mit dem Franzosen anfangs einige Mühe, beweist in den entscheidenden Momenten aber kühlen Kopf und sammelt die Big Points ein. Im dritten Satz wird die Erstrundenpartie, die beinahe eine Night Session war, dann zur klaren Sache.

00:02:54, vor 2 Stunden