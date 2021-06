Publiziert 07/06/2021 Am 17:41 GMT

"Sie ist heute Morgen aufgewacht und hat so einen komischen Druck verspürt. Sie wusste gar nicht, wie sie damit umgehen sollte", berichtete Eurosport-Expertin Barbara Rittner. Krejcikova stand das erste Mal in ihrer Karriere unter den besten 16 eines Grand-Slam-Turniers. Eigentlich also das Spiel ihres Lebens.

Dennoch schloss sich die Tschechin bis 30 Minuten vor Start des Matches im Physio-Raum ein und rief ihre Psychologin an. Sie habe nicht gewusst, wie sie alleine mit der Situation umzugehen habe, verriet sie auf der Pressekonferenz nach dem Spiel und weiter: "Es war einfach die Angst zu versagen, keine Chance zu haben gegen Sloane Stephens."

Eine Situation, die viele Spiele im Laufe ihrer Karriere durchmachen. "Das ist normal, das hat jeder mal", verriet Rittner, die vor allem die Arbeit der Psychologin lobte. Diese hatte Krejcikova Mut zugesprochen.

"Egal, was heute passiert. Du wirst, wenn du dich der Situation stellst und das beste daraus machst, ob du gewinnst oder verlierst, für dich selber als Siegerin vom Platz gehen."

Laut Krejcikova waren es diese Sätze, die ihr die innere Ruhe gaben, sodass sie am Ende antreten konnte - und nun im Viertelfinale steht.

