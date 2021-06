Tennis

French Open: Alexander Zverev bleibt nach Sieg gegen Davidovich Fokina und Halbfinaleinzug fokussiert

Alexander Zverev steht zum ersten Mal in seiner Karriere im Halbfinale der French Open. In der Runde der letzten Acht ließ er dem spanischen Youngster Alejandro Davidovich Fokina in drei Sätzen keine Chance. Auf die Frage von Eurosport-Experte Boris Becker, wann er denn Emotionen zeigen würde, sagte der Deutsche: "Ich habe keinen Grund zu lachen."

00:05:33, vor 20 Minuten