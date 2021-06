Tennis

French Open: Alexander Zverev gewinnt sensationelle Rally gegen Roman Safiullin

Was für ein Ballwechsel im Tiebreak des dritten Satzes: Alexander Zverev und Roman Safiullin spielen mit 25 Schlägen die längste Rally der Partie, die der Hamburger perfekt abschloss. Am Ende gewann Zverev die Zweitrundenpartie in Roland-Garros mit 7:6 (7:4), 6:3 und 7:6 (7:1) gegen den russischen Quailfikanten.

00:01:05, vor 2 Stunden