Tennis

French Open: Alexei Popyrin holt sich gegen Rafael Nadal spektakulär die Breakchance

Alexei Poyprin war gegen Rafae Nadal meist in der Defensive, begeisterte dann aber im dritten Satz mit diesem spektakulären Winner das Publikum in Roland-Garros. Der Australier traf zum zweiten Mal in seiner Karriere auf den 13-fache French-Open-Champion, nachdem er Nadal bereits vor knapp vier Wochen im Achtelfinale des ATP Masters von Madrid unterlegen war.

00:00:58, vor einer Stunde