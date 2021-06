Tennis

French Open - Andrea Petkovic exklusiv nach Aus: Nächste Generation muss übernehmen

Mit Andrea Petkovic ist auch die letzte Deutsche in der ersten Runde der French Open ausgeschieden. Im exklusiven Interview mit Eurosport erklärt die 33-Jährige, warum ihr Auftritt in Roland-Garros dennoch ein Schritt in die richtige Richtung war. Für die Zukunft wünscht sie sich, dass die nächste Generation in die Fußstapfen von Angelique Kerber, Laura Siegemund und ihr tritt.

00:05:53, vor 34 Minuten