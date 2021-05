Tennis

French Open: Dominic Thiem gibt sich kleinlaut und will noch lange nicht ans Finale denken

Dominic Thiem läuft vor dem Erstrunden-Duell bei den French Open gegen Pablo Andujar seiner Form hinterher. Der Österreicher glaubt aber nicht, dass er deshalb in Roland-Garros unterschätzt wird. Auch wenn die Auslosung in seiner Hälfte des Tableaus günstig scheint, will der US-Open-Sieger von 2020 noch lange nicht ans Finale von Paris denken.

00:00:56, vor 21 Minuten