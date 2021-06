Tennis

French Open 2021: Novak Djokovic - Tennys Sandgren | 1. Runde Herren Einzel - Highlights

Novak Djokovic setzte sich in der 1. Runde von Roland-Garros mit 6:2, 6:4, 6:2 gegen den US-Amerikaner Tenny Sandgren durch. Der Weltranglistenerste hatte in der Night Session nur im zweiten Satz kleinere Probleme, zog am Ende aber souverän in die 2. Runde ein.

00:03:11, vor einer Stunde