French Open: Jan-Lennard Struff - Andrey Rublev | 1. Runde Herren Einzel - Highlights

Paukenschlag durch Jan-Lennard Struff: Die deutsche Nummer zwei hat in der ersten Runde der French Open den an Nummer sieben gesetzten Topspieler Andrey Rublev ausgeschaltet. Der Warsteiner setzte sich zum Auftakt seines 30. Grand Slams nach einer famosen Vorstellung mit 6:3, 7:6 (8:6), 4:6, 3:6, 6:4 durch. Struff ist nach Alexander Zverev und Dominik Koepfer der dritte DTB-Profi in der 2. Runde.

00:03:28, vor 15 Minuten