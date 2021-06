Tennis

French Open: Jan-Struff mit Ass zur 2:0-Satzführung gegen Andrey Rublev

Nach dem Gewinn des ersten Satzes blieb Jan-Lennard Struff auch im Tiebreak des zweiten Durchgangs cool - und kam per Ass zum 8:6 und damit zur 2:0-Führung in den Sätzen. "Zucker, was Struff hier spielt, mit bitterem Beigeschmack für Rublev", bringt es Eurosport-Kommentator Markus Theil auf den Punkt.

00:01:02, vor einer Stunde