French Open: Mischa Zverev erklärt warum die Auslosung für Bruder Sascha so kompliziert ist

Vor Beginn der French Open erklärt Mischa Zverev im exklusiven Gespräch mit Eurosport, warum die Auslosung für seinen Bruder Alexander kompliziert werden kann. Auch wenn Mischa seinen jüngeren Bruder als "Wundertüte" bezeichnet, traut er ihm den großen Wurf beim Sandplatz-Turnier in Paris ein, bei dem er im vergangenen Jahr in der vierten Runde am 19-jährigen Jannik Sinner scheiterte.

00:05:45, vor einer Stunde