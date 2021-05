Tennis

French Open - Mischa Zverev exklusiv: Darum ist Saschas Kumpel Melo so wichtig

Mischa Zverev verrät im Exklusiv-Interview mit Eurosport-Reporter Markus Paszehr, was Bruder Alexander Zverev an seinem freien Tag macht - und warum Kumpel Marcelo Melo, selbst Tennisprofi, so wichtig ist für das Team. Zverev bekommt es nach seinem Auftaktsieg gegen Qualifikant Oscar Otte in Runde zwei mit dem russischen Außenseiter Roman Safiullin zu tun.

00:04:00, vor einer Stunde