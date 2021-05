Tennis

French Open: Roger Federer hat gegen Denis Istomin am Netz die bessere Antwort und punktet

Roger Federer startet gegen Denis Istomin gut in die French Open. In der ersten Runde zeigt der Schweizer eine fast fehlerlose Leistung. Bei diesem Ballwechsel liefert der Maestro den Beweis: spielerisch leicht gewinnt er am Ende den Punkt.

00:00:40, vor einer Stunde