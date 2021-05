Tennis

French Open: Stefanos Tsitsipas im Duell mit Jérémy Chardy für tollen Einsatz mit Break belohnt

Stefanos Tsitsipas muss sich gegen Jérémy Chardy in der ersten Runde der French Open durchaus anstrengen, hat in den entscheidenden Momenten aber immer eine passende Antwort - so wie bei diesem Ballwechsel, der dem Griechen das entscheidende Break im zweiten Satz beschert und ihn damit endgültig auf die Siegerstraße abbiegen lässt.

00:00:53, vor einer Stunde