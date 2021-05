Tennis

French Open - Jan-Lennard Struff im Eurosport-Interview von Info über Night Session überrascht

Jan-Lennard Struff startet am Montag in die French Open 2021. Im Interview mit Eurosport.de spricht der Warsteiner über seine Chancen in Roland-Garros nach der harten Auslosung gegen Andrey Rublev. Zudem hört die deutsche Nummer zwei im Herren-Tennis von Eurosport-Reporter Markus Paszehr das erste Mal von der neuen Night Session in Paris.

00:04:48, vor 2 Stunden