French Open 2021: Laura Siegemund - Caroline Garcia | 1. Runde Damen Einzel - Highlights

Laura Siegemund stand in der 1. Runde der French Open gegen die Französin Caroline Garcia auf verlorenem Posten. Die 33-Jährige musste sich der Weltranglisten-57. mit 3:6, 1:6 geschlagen geben. Da am Tag zuvor bereits Angelique Kerber ausgeschieden ist, ruhen die Hoffnungen der deutschen Frauen nur noch auf Andrea Petkovic. Die Nummer 112 der Welt steigt am Dienstag ins Turnier ein.

00:02:43, vor 3 Stunden