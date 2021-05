Publiziert 31/05/2021 Am 10:04 GMT | Update 31/05/2021 Am 11:23 GMT

Um 14:00 Uhr trifft der an zwei gesetzte Russe Daniil Medvedev auf Alexander Bublik aus Kasachstan. Medvedev, alles andere als ein Sandplatz-Spezialist, will zum ersten Mal ein Match bei den French Open gewinnen.

Im Verlauf des Tages richten sich alle Augen auf das Comeback von Roger Federer in Roland-Garros. In der Night Session tritt Serena Williams an.

Aus deutscher Sicht peilen Laura Siegemund, Maximilian Marterer und Dominic Koepfer dne Einzug in die zweite Runde an.

French Open Boykott-Affäre um Osaka: Coach verteidigt Superstar VOR EINER STUNDE

Hier gibt es das Geschehen vom zweiten Tag in der französischen Hauptstadt im Liveticker.

Die wichtigsten Matches des Tages:

Jetzt: Jannik Sinner (ITA/18) - Pierre-Hugues Herbert (FRA) 6:1, 4:6, 6:7 (4:7)

Jannik Sinner (ITA/18) - Pierre-Hugues Herbert (FRA) 6:1, 4:6, 6:7 (4:7) Filip Krajinovic (SRB) - Maximilian Marterer (GER) 6:4, 6:1, 7:6 (7:4)

6:4, 6:1, 7:6 (7:4) Jetzt: Peter Gojowczyk (GER) - Gianluca Mager (ITA) 2:6, 6:3, 4:6

Peter Gojowczyk (GER) - Gianluca Mager (ITA) 2:6, 6:3, 4:6 Jetzt: Kaja Juvan (SLO) - Iga Swiatek (POL/8) 0:6

Kaja Juvan (SLO) - Iga Swiatek (POL/8) 0:6 ca. 14:00 Uhr: Laura Siegemund (GER) - Caroline Garcia (FRA)

- Caroline Garcia (FRA) ca. 14:00 Uhr: Alexander Bublik (KAZ) - Daniil Medvedev (RUS/2)

Alexander Bublik (KAZ) - Daniil Medvedev (RUS/2) ca. 17:00 Uhr: Sofia Kenin (USA/4) - Jelena Ostapenko (LAT)

Sofia Kenin (USA/4) - Jelena Ostapenko (LAT) ca. 17:00 Uhr: Deniz Istomin (UZB) - Roger Federer (SUI/8)

Deniz Istomin (UZB) - Roger Federer (SUI/8) ca. 18:00 Uhr: Mathias Bourgue (FRA) - Dominik Koepfer (GER)

Mathias Bourgue (FRA) - ab 21:00 Uhr: Serena Williams (USA/7) - Irina-Camelia Begu (ROU)

13:22 Uhr - Marterer - Krajinovic - 4:6, 1:6, 6:7

Marterer agiert im Tiebreak jetzt zu fehlerhaft, schenkt viele Punkte schnell her. 5:2 für Krajinovic. Zwar macht der Deutsche nschließend den Punkt, agiert dann aber viel zu überhastet beim Return und hat drei weitere Matchbälle gegen sich. Mit der Vorhand verwandelt Krajinovic den ersten zum 7:3 im Tiebreak und dem letztlich klaren Dreisatzsieg.

13:15 Uhr - Marterer - Krajinovic - 4:6, 1:6, 6:6

Der Vorhand-Longline von Krajinovic passt genau. Matchball Nummer vier. Doch auch den kann Marterer noch einmal abwehren, diesmal zwingt er seinen Gegner zum Vorhandfehler. Er holt sich schließlich doch noch den Spielgewinn, und es geht auch hier in den Tiebreak.

13:13 Uhr - Marterer - Krajinovic - 4:6, 1:6, 5:6

Marterer wehrt durch tolle Aufschläge zwei Matchbälle ab. Aber dann landet der Longline des Deutschen im Aus, und Krajinovic hat Chance Nummer drei. Marterer antwortet mit einem Ass.

13:10 Uhr - Sinner - Herbert - 6:1, 4:6, 6:7

Ein Aufschlag-Winner von Herbert beschert dem Franzosen zwei Satzbälle. Und gleich den ersten verwandelt der Franzose nach mutigem Aufschlag mit dem Volley am Netz. Das Publikum jubelt. 7:4 für Herbert im Tiebreak.

13:07 Uhr - Sinner - Herbert - 6:1, 4:6, 6:6

Der Tiebreak beginnt mit vier Minibreaks in Serie. Noch keiner hat sein Service halten können. Sinner ist jetzt der Erste, dem das gelingt, als Herbert beim Return überzieht. Der Franzose antwortet mit einem Aufschlag-Winner zum 3:3 beim Seitenwechsel.

13:04 Uhr - Sinner - Herbert - 6:1, 4:6, 6:6

Nachdem er den dritten Satz schon fast sicher hatte, serviert Herbert nun gegen den Verlust des Durchgangs. Das lag aber hauptsächlich an einer klaren Steigerung bei Sinner und nicht daran, dass der Franzose schwächer wurde. Jetzt glänzt Herbert mit einigen spektakulären Punkten, darunter einem spektakulären Stopp vor dem Körper. Es geht in den Tiebreak.

12:56 Uhr - Sinner - Herbert - 6:1, 4:6, 5:5

Ein Rückhand-Passierschlag Sinners passt noch genau in die Ecke des Feldes. 0:30 bei Aufschlag Herbert. Und dann patzt der Franzose beim Volley, und der Südtiroler hat drei Breakchancen. Und gleich die erste verwandelt Sinner mit einem knallharten Return. Aus 2:5 wird 5:5!

12:52 Uhr - Gojowczyk - Mager - 2:6, 6:3, 4:6

Wenn Peter Gojowczyk noch eine weitere Runde im Turnier bleiben will, muss er über die volle Distanz gehen. Der Deutsche hat soeben Satz drei gegen Gianluca Mager mit 4:6 verloren.

12:50 Uhr - Sinner - Herbert - 6:1, 4:6, 3:5

Das ist typisch für Sinners Auftritt heute. Der Youngster glänzt zunächst mit einer schönen Rückhand mit dem Rücken zum Ball, um im Ballwechsel darauf aber mit der Vorhand zu patzen. Nichts destotrotz holt er sich nach starkem Return eine Breakchance. Und die verwandelt er mit einer guten Vorhand. Sinner verkürzt auf 3:5.

12:45 Uhr - Sinner - Herbert - 6:1, 4:6, 2:5

Ganz starker Return von Herbert auf einen vorsichtigen zweiten Aufschlag Sinners. Erneut hat der Franzose eine Breakchance. Und die verwandelt er mit einer sehr schönen Rückhand die Linie entlang. 5:2 für Herbert im dritten Satz. Eine kleine Überraschung bahnt sich hier an.

12:42 Uhr - Sinner - Herbert - 6:1, 4:6, 2:4

Es wird langsam kritisch für Sinner. Auch im dritten Satz hat der Südtiroler sein Service abgeben müssen. Er versucht, das tempo im Match zu bestimmen, aber Herbert hält gut und mit schöner Länge in seinen Schlägen dagegen. Und zu viele Ballwechsel enden derzeit mit Fehlern von Sinner.

12:39 Uhr - Marterer - Krajinovic - 4:6, 1:6, 1:2

Marterer hat soeben zwei Breakchancen gehabt, die sein Gegner aber beide abwehren konnte. Bei der zweiten erwischt Krajinovic den Deutschen auf dem falschen Fuß und verwandelt mit einem wunderschönen Stoppball. Beim nächsten Ballwechsel wendet der Serbe die gleiche Taktik noch einmal an und ist wieder erfolgreich. Krajinovic holt das Spiel zum 2:1.

12:35 Uhr - Swiatek - Juvan - 6:0

Das war Eiltempo von Swiatek. Gerade einmal 24 Minuten hat der erste Satz auf dem Philippe-Chatrier gedauert. Mit 6:0 holt sich die Polin den Durchgang gegen Juvan.

12:30 Uhr - Sinner - Herbert - 6:1, 4:6, 2:1

Sinner hat den Physiotherapeuten auf den Platz kommen lassen. Der Italiener scheint sich unwohl zu fühlen. Auch ein Arzt ist dabei, der dem Youngster den Puls misst. Aber es ist anscheinend soweit alles in Ordnung. Der Arzt gibt Sinner das Okay, dass das Match weitergehen kann.

12:25 Uhr - Swiatek - Juvan - 3:0

Die Titelverteidigerin eröffnet heute das Geschehen auf dem Philippe Chatrier. Und Iga Swiatek ist ein Blitzstart gelungen. Die Polin hat ihre Gegnerin Kaja Juvan aus Slowenien gleich breaken können und führt mit 3:0.

12:20 Uhr - Gojowczyk - Mager - 2:6, 6:3

Eigentlich sollte auf Platz acht jetzt John Millman aus Australien gegen den Italiener Gianluca Mager spielen. Aber Millman fällt aus, und das war das Glück von Peter Gojowczyk, der als Lucky Loser noch ins Hauptfeld gerutscht ist. Soeben ist der zweite Satz zu Ende gegangen. Und den hat der Deutsche nach verlorenem ersten Durchgang für sich entschieden.

12:16 Uhr - Sinner - Herbert - 6:1, 4:6

Bei Sinner läuft jetzt nicht viel zusammen. Zweimal in Folge patzt er beim Return. Dann liefert er Herbert einen Elfmeter am Netz, den der Franzose locker verwandelt. Drei Satzbälle für den Außenseiter. Und dann patzt Sinner mit der Rückhand zum 6:4 für Herbert.

12:11 Uhr - Sinner - Herbert - 6:1, 4:5

Auf dem Court Suzanne Lenglen ist Youngster Jannik Sinner im Einsatz. Im ersten Durchgang lief für den Südtiroler gegen den Franzosen Pierre-Hugues Herbert noch alles nach Plan. Im zweiten war Sinner aber zu instabil und liegt ein Break zurück. Herbert serviert in wenigen Augenblicken zum Satzausgleich.

12:05 Uhr - Marterer - Krajinovic - 4:6, 1:3

Der Start von Maximilian Marterer, der sich erfolgreich durch die Qualifikation gekämpft hat, in die Hauptrunde lief leider nicht nach Wunsch. Der Deutsche hat den ersten Satz gegen Filip Krajinovic verloren und liegt auch im zweiten ein Break zurück.

Herzlich willkommen im Liveticker

Sebastian Würz begleitet für Euch den 2. Turniertag in Roland-Garros hier im Liveticker. Ab ca. 12:00 Uhr werde ich Euch hier durch den Liveticker begleiten.

Zverev im Experten-Check: "Sehe ihn so stark wie nie!"

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Diese drei Spieler holten den Titel in der Ära Nadal

Becker und Zverev diskutieren: Wie schlägt man Nadal auf Sand?

French Open Die Thiem-Misere: Sogar die Konkurrenz staunt ungläubig VOR 2 STUNDEN