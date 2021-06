Tennis

French Open: Lob mit Rücken zum Court - Lorenzo Musetti reißt Fans von den Sitzen

Lorenzo Musetti lieferte bei seinem Fünfsatzerfolg in der 3. Runde gegen Marco Cecchinato eine der bemerkenswertesten Leistunge des Turnier ab. Der 19-Jährige produziert eine ganze Serie furioser Punkte - so wie in dieser Szene. Mit dem Rücken zum Court spielte der Italiener einen Lob auf die Linie. Am Ende schlug er seinen Landsmann 3:6, 6:4, 6:3, 3:6, 6:3.

00:00:40, vor 18 Minuten