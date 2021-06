Tennis

French Open - Zwei Mondbälle, eine Fackel: Musetti zaubert gegen Cecchinato

Lorenzo Musetti geriet in diesem Ballwechsel seines Drittrundenmatches gegen Marco Cecchinato massiv in die Defensive - und befreite sich in spektakulärer Weise. Der 19-Jährige holte aber nicht nur diesen Punkt, sondern steht nach dem 3:6, 6:4, 6:3, 3:6, 6:3 gegen seinen Landsmann auch im Achtelfinale von Roland-Garros. Ein Tag, den Musetti sich im Kalender definitiv rot anstreichen sollte.

00:00:50, vor 18 Minuten