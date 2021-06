Tennis

French Open: Mahut/Herbert - Bublik/Golubev - Finale Doppel Herren - Highlights

Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut haben den French-Open-Titel in der Doppelkonkurrenz gewonnen. Die Franzosen schlugen im Finale am Samstag die Kasachen Andrej Golubew und Alexander Bublik 4:6, 7:6 (7:1), 6:4 und treten so die Nachfolge der Vor- und Vorvorjahressieger Andreas Mies und Kevin Krawietz an.

00:03:39, vor einer Stunde