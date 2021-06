French Open

Publiziert 10/06/2021 Am 13:02 GMT | Update 10/06/2021 Am 14:01 GMT

Die Top 16 der Damen sind alle bereits ausgeschieden. Für die Halbfinalistinnen ermöglicht sich also eine große Chance.

Unter anderem scheiterten Serena Williams und Ashleigh Barty früh. Naomi Osaka zog vor ihrem Zweitrundenmatch zurück. Simona Halep konnte verletzungsbedingt nicht starten.

Mit Krejcikova und Zidansek stehen sogar zwei ungesetzte Spielerinnen im Halbfinale. Zidansek muss gegen Pavlyuchenkova antreten, Krejcikova gegen Sakkari.

Hier gibt es das Geschehen vom zwölften Wettkampftag in Roland-Garros im Liveticker.

Die wichtigsten Spiele des Tages im Überblick:

ab 15:00 Uhr: A. Pavlyuchenkova (RUS/31) - T. Zidansek (SLO)

A. Pavlyuchenkova (RUS/31) - T. Zidansek (SLO) ca. 17:00 Uhr: B. Krejcikova (CZE) - M. Sakkari (GRE/17)

16:01 Uhr: Pavlyuchenkova - Zidansek 7:5

Pavlyuchenkova spielt einen tollen Konterschlag cross in die Vorhandecke von Zidansek, die den Ball nicht mehr zurückbekommt. Nach einem weiteren Fehler der Slowenin hat Pavlyuchenkova bei 15:40 zwei Satzbälle. Dann versagen Zidansek die Nerven und ihr unterläuft ein Doppelfehler zum Satzverlust. Sehr bitter für die 23-Jährige, die sich zuvor noch gut in diesen Satz zurückgekämpft hatte.

15:56 Uhr: Pavlyuchenkova - Zidansek 6:5

Zidansek bleibt auch unter Druck ihrer Linie treu und spielt mutig nach vorne. Über die Vorhand erarbeitet sie sich die Chancen, die sie bisher mit einer perfekten Quote am Netz (8/8) verwandelt, so auch bei einem Rückhand-Volley zum 30:0. Nach einem Rückhandfehler von Pavlyuchenkova steht es 5:5. Und Zidansek macht weiter Druck. Bei 15:30 greift Pavlyuchenkova an, kassiert aber einen Passierball mit der Rückhand. Zidansek lässt aber beide Breakchancen ungenutzt, auch weil Pavlyuchenkova gut aufschlägt. So kann die Russin schließlich doch ihr Aufschlagspiel durchbringen und den Druck wieder zu Zidansek rüberschieben.

15:45 Uhr: Pavlyuchenkova - Zidansek 5:4

Mit drei Gewinnschlägen mit der Vorhand – einer davon als schöner Stopp – ist Zidansek auf dem Weg zum schnellen Ausgleich. Dann unterlaufen ihr aber zwei Rückhandfehler und beim dritten Versuch fliegt ihr Lob ins Aus. Unter Druck versagen ihr die Nerven und sie macht einen Doppelfehler und schießt anschließend eine Vorhand weit ins Aus – ein absolut vermeidbares Break. So schlägt Pavlyuchenkova zum Satzgewinn auf. Doch Zidansek wehrt sich noch einmal nach Kräften. Bei einem langen Ballwechsel hat sie das bessere Ende und zwingt Pavlyuchenkova zum Fehler. Dann spielt die Slowenin einen überragenden Rückhand-Überkopfball auf die Linie und verhindert so einen Satzball gegen sich. Die ersten zwei Breakbälle kann sie nicht nutzen, dann aber holt sie sich das verlorene Aufschlagspiel zurück. 4:5 aus Sicht von Zidansek.

15:33 Uhr: Pavlyuchenkova - Zidansek 4:3

Es lässt sich weiterhin kein klares Momentum festlegen, weil es beiden Spielerinnen immer wieder gelingt, ihre Stärken durchzubringen. Bei Zidansek ist das insbesondere die starke Vorhand, mit der sie immer wieder punktet. Pavlyuchenkova hat dagegen in der gesamten Spielanlage etwas die Nase vorn und versucht, Zidansek über das ganze Feld zu bewegen. Zidansek gleicht zunächst aus, Pavlyuchenkova kann aber wieder vorlegen, weil Zidansek bei 40:30 erstmals einen leichten Vorhandfehler begeht - 4:3 für die Russin.

15:26 Uhr: Pavlyuchenkova - Zidansek 3:2

Pavlyuchenkova ist stark daran interessiert, Zidanseks Vorhand aus dem Spiel zu nehmen. Das gelingt der 29-Jährigen jetzt auch sehr gut, indem sie schon beim Return Druck ausübt und lang in die Rückhandecke spielt. Bei 0:30 lässt Zidansek dann in Erwartung eines Balls in die Rückhandecke die Vorhandecke zu weit offen und mit einem schönen Rückhandschlag die Linie entlang holt sich Pavlyuchenkova drei Breakbälle. Unter anderem wegen eines leichten Fehlers lässt die Russin alle drei Chancen liegen, holt sich aber eine vierte, bei der schließlich ein Schlag von Zidansek im Netz landet. Damit ist wieder alles in der Reihe. Zidansek will umgehend zurückschlagen, übernimmt sich aber bei einem möglichen Rückhand-Winner, der weit ins Aus fliegt. Pavlyuchenkova legt nach einem guten Aufschlag mit einem Vorhand-Gewinnschlag nach und holt sich das Spiel zum 3:2.

15:18 Uhr: Pavlyuchenkova - Zidansek 1:2

Und die vermeintliche Außenseiterin macht sofort weiter. Immer wenn sie mit der Vorhand Druck aufbauen kann, findet Pavlyuchenkova kein Mittel mehr und läuft nur hinterher. Mit einem Topspin-Volley holt sich Zidansek drei Spielbälle und nutzt gleich den ersten. Pavlyuchenkova muss erst einmal ihren Rhythmus finden. Da hilft es, dass sie sich über gute Aufschläge einfache Punkte holen kann und ihr Spiel durchbringt – 1:2 aus Sicht der Russin.

15:13 Uhr: Pavlyuchenkova - Zidansek 0:1

Pavlyuchenkova schlägt in diesem Halbfinale als Erste auf. Die Russin versucht, die Ballwechsel mit langen Grundschlägen zu dominieren und zwingt Zidansek damit auch zu Fehlern auf der Rückhandseite. Sobald die Slowenin aber mit der Vorhand agieren kann, schaltet sie auf Offensive um. So hat sie auch gleich den ersten Breakball, der aber ungenutzt bleibt. Mit der zweiten Chance schlägt sie aber zu und holt sich gleich zum Auftakt ein Break. Ein sehr guter Auftakt für Zidansek.

15:05 Uhr: Pavlyuchenkova - Zidansek 0:0

Die Spielerinnen befinden sich bereits zum Einschlagen auf dem Platz. Als leichte Favoritin geht die 29-jährige Pavlyuchenkova ins Match. Die Weltranglisten-32. konnte in der Vergangenheit immer mal wieder für Aufsehen sorgen, auch wenn ihr der große Coup bisher verwehrt blieb. Ein Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier hat sie im Einzel zuvor noch nie erreicht. Während Tennisfans den Namen der Russin kennen, war Zidansek den meisten bis vor Kurzem wohl noch kein Begriff. Die 23-Jährige steht an Position 85 in der Welt und spielt das mit Abstand erfolgreichste Turnier ihrer Karriere. Auf Sand fühlt sich die Slowenin aber pudelwohl und konnte so schon einige Favoritinnen ärgern.

15:00 Uhr: Pavlyuchenkova - Zidansek in Kürze

Nur noch wenige Minuten, dann startet das erste Halbfinale der Damenkonkurrenz bei den diesjährigen French Open. Mit Anastasia Pavlyuchenkova und Tamara Zidansek stehen sich dabei zwei Spielerinnen gegenüber, mit denen man so überhaupt nicht gerechnet hat.

Herzlich willkommen

Ab 15:00 Uhr meldet sich Tino Harth-Brinkmann vom zwölften Wettkampftag bei den French Open in Paris. Pünktlich zum ersten Halbfinale der Damen könnt Ihr hier bei Eurosport.de im Liveticker das Geschehen mitverfolgen.

