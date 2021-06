Tennis

French Open: Traumtag für deutsche Herren in Paris - Boris Becker lobt Struff, Kohlschreiber und Koepfer

Eurosport-Experte Boris Becker und Moderator Matthias Stach lassen in Matchball Becker noch einmal den Traumtag für die deutschen Herren in Paris Revue passieren. Zum ersten Mal seit 1993 stehen mit Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff, Dominik Koepfer und Philipp Kohlschreiber gleich vier Deutsche in der dritten Runde der French Open. Die ganze Folge vom Donnerstag gibt's auf Abruf bei JOYN+.

00:03:56, vor einer Stunde