Tennis

French Open: Medvedev spielt bei Matchball Tsitsipas einen Aufschlag von unten und wird bestraft

Daniil Medvedev will sich bei den French Open im Viertelfinale gegen Stefanos Tsitsipas im dritten Satz eigentlich in den Tiebreak retten, hat dann aber Matchball gegen sich - und entscheidet sich für einen kühnen Aufschlag von unten, der natürlich in die Hose geht. Tsitsipas riecht den Braten und beendet mit einem sicheren Rückhandreturn das Match.

00:03:01, vor 2 Stunden