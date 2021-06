Tennis

Mischa Zverev lernt in Mischas Mission Ursprung des heutigen Tennis kennen

In dieser Ausgabe von Mischas Mission lernt Mischa Zverev die Anfänge des Tennis-Sports kennen. Der Vorläufer heißt "Jeu de Paume" und wurde vor mehr als 800 Jahren in Frankreich erfunden. Noch heute gibt es viele Parallelen in den beiden Sportarten, so auch die Zählweise, wie Mischa Zverev in einem alten Pariser Klub erfährt. Der Tennis-Profi testet natürlich auch sein Können im "Jeu de Paume".

00:02:52, vor 34 Minuten