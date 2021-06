Tennis

French Open: Mischas Mission - Zverev zu Gast in einer Parfummanufaktur

Mischa Zverev ist in "Mischas Mission" zu Gast in einer Parfummanufaktur und wird in das Geheimnis der Perfumherstellung eingeweiht. Zverev erkennt dabei interessante Parallelen zwischen dem Herstellungsprozess dund dem Tennissport.

00:03:14, vor 2 Stunden