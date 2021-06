Tennis

French Open 2021: Novak Djokovic - Pablo Cuevas | 2. Runde Herren Einzel - Highlights

Novak Djokovic ist ungefährdet in die dritte Runde der French Open eingezogen. Der Weltranglistenerste setzte mit einem 6:3, 6:2, 6:4 gegen Pablo Cuevas aus Uruguay ein Ausrufezeichen. In Roland Garros hat Djokovic im Jahr 2016 gewonnen. Danach siegte jedes Mal Nadal, der Rekordsieger ist in Paris mit 13 Titeln.

00:03:24, vor 2 Stunden