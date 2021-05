French Open

Publiziert 26/05/2021 Am 20:33 GMT | Update 26/05/2021 Am 20:45 GMT

Die in der Qualifikation an Nummer sieben gesetzte Friedsam bezwang Verónica Cepede Royg aus Paraguay 6:1 und 7:5.

Enttäuschender verlief der Arbeitstag dagegen für Mona Barthel. Die 30-Jährige unterlag der ehemalige Australian-Open-Halbfinalistin Varvara Lepchenko (USA) 1:6, 5:7.

Tamara Korpatsch scheiterte ebenfalls in der Runde der letzten 64 an der Slowakin Anna Karolina Schmiedlova glatt in zwei Sätzen (0:6, 4:6).

Auch für Antonia Lottner war in der dritten Runde Endstation. Die Nummer 239 der Welt verlor trotz Satzführung 7:6 (7:5), 2:6, 4:6 gegen Lara Arruabarrena (Spanien).

DTB-Quartett in Runde drei

Bei den Herren darf sich ein Quartett weiter Hoffnungen auf einen Platz im Hauptfeld beim zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres machen. Peter Gojowczyk hatte beim 6:1, 7:6 (7:2) gegen den Chinesen lediglich im zweiten Satz leichte Probleme.

Ebenfalls erfolgreich waren Oscar Otte, der sich 6:1, 7:5 gegen Danilo Petrovic (Serbien) durchsetzte, und Maximilian Marterer, der den Serben Nikola Milojević regelrecht vom Court fegte (6:1, 6:1).

Als letzte Deutscher löste Tobias Kamke das Ticket für die dritte Qualifikationsrunde in Paris. Der Lübecker gewann gegen den Chilenen Marcelo Tomás Barrios Vera 6:4, 6:2.

Ausgeschieden ist dagegen Yannick Maden. Der 31-Jährige musste sich dem Franzosen Quentin Halys 1:6, 7:6 (7:3), 1:6 geschlagen geben.

