Publiziert 01/06/2021 Am 13:03 GMT | Update 01/06/2021 Am 14:13 GMT

Nur Petkovic kann noch verhindern, dass keine deutsche Spielerin die zweite Runde erreicht. gegen die Tschechin karolina Muchova geht sie aber als Außenseiterin auf den Platz.

Fans dürfen sich außerdem auf die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty aus Australien und die Ukrainerin Elina Svitolina freuen.

Das Damenfeld ist offener denn je, nachdem Mitfavoritin Naomi Osaka nach dem Wirbel um ihren Presseboykott das Turnier beendet hat.

Hier gibt es einen Liventicker zum Geschehen am dritten Wettkampftag bei den French Open in Paris.

Die wichtigsten Spiele des Tages:

Elina Svitolina (UKR/5) - Océane Babel (FRA) - 6:2, 7:5

JETZT: Jan-Lennard Struff (GER) - Andrey Rublev (RUS/7) - 6:3, 7:6 (8:6), 4:6, 3:6

- Andrey Rublev (RUS/7) - 6:3, 7:6 (8:6), 4:6, 3:6 Ashleigh Barty (AUS/1) - Bernarda Pera (USA) - 6:4, 3:6, 6:2

JETZT: Philipp Kohlschreiber (GER) - Fernando Verdasco (ESP) - 7:6 (7:3)

- Fernando Verdasco (ESP) - 7:6 (7:3) ca. 16:00 Uhr: Rafael Nadal (ESP/3) - Alexei Popyrin (AUS) | Zum Einzelticker: Rafael Nadal - Alexei Popyrin

Rafael Nadal (ESP/3) - Alexei Popyrin (AUS) | Rafael Nadal - Alexei Popyrin ca. 19:00 Uhr: Andrea Petkovic (GER) - Karolina Muchova (CZE/18)

- Karolina Muchova (CZE/18) ab 21:00 Uhr: Novak Djokovic (SRB/1) - Tennys Sandgren (USA)

16:12 Uhr - Nadal - Popyrin

Das erste Match des Rekordsiegers steht bevor. In wenigen Minuten beginnt auf dem Philippe Chatrier die Erstrundenpartie zwischen Rafael Nadal und Alexei Popyrin.

16:05 Uhr - Struff - Rublev - 6:3, 7:6, 4:6, 3:6

Bei Rublev passt jetzt alles zusammen, vor allem über die Vorhand. Der Russe haut einen Winner nach dem nächsten heraus. Und dann serviert Struff den Doppelfehler zum Satzball für seinen Gegner. Der nächste Doppelfehler folgt sofort hinterher, und es geht in den fünften Satz. Struff muss seinen Rhythmus jetzt schnell wiederfinden.

15:58 Uhr - Struff - Rublev - 6:3, 7:6, 4:6, 3:4

Break für Rublev! Beim Breakball packt der Russe den Vorhand-Kracher aus und verwandelt schließlich am Netz. Struff streckt sich, hat aber keine Chance mehr, den Ball noch zu erreiche. 4:3 für Rublev.

15:55 Uhr - Barty - Pera - 6:4, 3:6, 6:2

Matchball für Ashleigh Barty. Und dann macht Bernarda Pera den Fehler mit dem Slice am Netz. In drei Sätzen zieht die Weltranglisten-Erste in die zweite Runde von Roland-Garros ein.

15:47 Uhr - Struff - Rublev - 6:3, 7:6, 4:6, 3:2

Nach einem Doppelfehler muss Struff über Einstand gehen. Aber er macht weiter Druck, wird dafür belohnt und verwandelt mit der Rückhand-Cross schließlich den Punkt zum Spielgewinn.

15:42 Uhr - Kohlschreiber - Verdasco - 7:6

Der Return verdascos bleibt am Netz hängen. Und das ist gleichbedeutend mit drei Satzbällen für Kohlschreiber. Und gleich beim ersten springt der Ball aus Sicht Verdascos sehr unglücklich von der Linie ab, und er kann ihn nicht mehr sauber treffen. 7:3 im Tiebreak für Kohlschreiber.

15:35 Uhr - Kohlschreiber - Verdasco - 6:6

Beim Stand von 6:5 schnuppert Kohlschreiber am Break und damit am Satzgewinn, macht aber den Rückhandfehler. Verdascho bringt sein Service schließlich doch noch durch. Es geht in den Tiebreak.

Beim Stand von 6:5 schnuppert Kohlschreiber am Break und damit am Satzgewinn, macht aber den Rückhandfehler. Verdascho bringt sein Service schließlich doch noch durch. Es geht in den Tiebreak.

15:28 Uhr - Struff - Rublev - 6:3, 7:6, 4:6

Fantastischer Ballwechsel. Struff wehrt am Netz fast alle Angriffe von Rublev ab, aber schließlich findet der Russe doch eine Lücke und passiert den Deutschen zum Punktgewinn. Satzball Nummer vier, den Rublev aber mit einem Doppelfehler vergibt. Mit dem Volley holt sich Struff die Breakchance, die Rublev aber souverän abwehrt. Anschließend ist Struff beim Netzangriff nicht konsequent genug, und Rublev punktet mit dem Passierball zum nächsten Satzball. Und dann fliegt der Return Struffs ins Aus zum Satzgewinn für Rublev.

15:23 Uhr - Struff - Rublev - 6:3, 7:6, 4:5

Rublev serviert zum Satzgewinn. Am Netz holt sich der Russe zwei Chancen, den Durchgang für sich zu entscheiden. Die erste wehrt Struff mit dem Return ab, die zweite vergibt Rublev mit einem Vorhandfehler. Aber dann serviert der Favorit glänzend und belohnt sich mit Satzball Nummer drei. Doch wieder ist Struff mit einem tollen Return zur Stelle.

15:16 Uhr - Barty - Pera - 6:4, 3:6

Die Weltranglisten-Erste muss in die Verlängerung. Nach gewonnenem ersten Satz gegen bernarda Pera aus den USA muss Ashleigh Barty Satz zwei mit 3:6 abgeben.

15:14 Uhr - Kohlschreiber - Verdasco - 3:3

Auf Platz Nummer 9 läuft aktuell das Spiel zweiter Routiniers: Philipp Kohlschreiber trifft auf Fernando Verdasco. Die Spieler befinden sich Mitte des ersten Satzes. Im Eurosport Player und bei Joyn PLUS+ könnt Ihr natürlich live dabei sein.

15:12 Uhr - Struff - Rublev - 6:3, 7:6, 3:4

Jetzt wird es aber eng für Struff, der in Satz zwei lange einem Break hinterher lief. Unter anderem nach zwei Doppelfehlern muss der Deutsche über Einstand gehen. Rublev hat eine starke Länge in den Schlägen, zwingt Struff zum Fehler und holt sich eine Breakchance. Die wehrt Struff nach starkem Aufschlag am Netz ab. Mit dem Passierschlag holt sich Rubleb Breakball Nummer zwei in diesem Spiel. Und den verwandelt er aus dem Halbfeld zum 4:3.

15:05 Uhr - Struff - Rublev - 6:3, 7:6, 3:3

Auf Platz Nummer 14 schnuppert Jan-Lennard Struff an einer großen Überraschung. Der Warsteiner hat die ersten beiden Sätze gegen Andrey Rublev gewonnen. Im dritten hat der Russe soeben sein Aufschlagspiel zum 3:3 für sich entschieden.

Herzlich willkommen im Liveticker

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des dritten Turniertags in Roland-Garros. Ab 15:00 Uhr begleitet Euch Sebastian Würz hier durch den Nachmittag und die Night Session in Paris.

