Sowohl Djokovic als auch Nadal bekommen es mit italienischen Youngstern zu tun. Der Serbe trifft auf Lorenzo Musetti, der Spanier auf Jannik Sinner.

In der Night Session spielt Titelverteidigerin Iga Swiatek aus Polen gegen die Ukrainerin Marta Kostyuk.

Im Damenfeld, bei dem viele Favoritinnen bereits aus dem Rennen sind, hoffen zudem die US-Amerikanerinnen Sloane Stephens, Cori Gauff und Sofia Kenin auf den Sprung ins Viertelfinale.

Hier gibt es den neunten Wettkampftag zum Nachlesen im Ticker.

Die wichtigsten Spiele des Tages im Überblick:

15:51 Uhr: Djokovic - Musetti - 6:7 (6:8), 6:7 (2:7)

Musetti erwischt einen perfekten Start in den Tiebreak. Er nimmt Djokovic beide Aufschläge ab, weil dieser sich bei einem Ball, der noch auf die Linie fällt, völlig verschätzt. Bei 5:1 für den Italiener geht es zum Seitenwechsel. Musetti holt sich auch den nächsten Punkt und hat fünf Satzbälle. Den ersten kann Djokovic noch mit einem Gewinnschlag abwehren, doch dann holt sich der 19-jährige Underdog die 2:0-Satzführung. Es riecht nach Sensation, aber einen Djokovic darf man natürlich nie abschreiben.

15:47 Uhr: Schwartzman - Struff - 7:6 (11:9), 6:4, 7:5

Und dann ist es doch soweit, nachdem sich Struff so hervorragend in diesen Satz zurückgekämpft hatte. Ein unerzwingener Fehler am Netz bringt Schwartzman einen Matchball. Und der Argentinier nutzt diesen mit einem hervorragenden Passierball. Damit zieht Schwartzman ins Viertelfinale ein. Struff darf sich dennoch über ein tolles Turnier freuen.

15:43 Uhr: Djokovic - Musetti - 6:7 (6:8), 6:6

Hier gibt es den nächsten Tiebreak, weil sich beide Aufschläger keine Blöße geben und ihre Spiele souverän durchbringen. Musetti legt nach dem Ausgleich von Djokovic wieder vor, doch der bringt sein Service zu Null durch.

15:40 Uhr: Schwartzman - Struff - 7:6 (11:9), 6:4, 6:5

Nach vier Spielverlusten in Folge kann Schwartzman wieder vorlegen, sodass Struff gegen den Matchverlust servieren muss. Bei 15:30 hat der Deutsche viel Druck, hält aber Stand. Zwei harte erste Aufschläge kann Schwartzman nicht retournieren. Es steht 5:5 und Struff drückt auf das Tempo. Bei 30:30 arbeitet er sich aus der Defensive zurück in den Ballwechsel und zwingt Schwartzman am Ende zum Fehler. Beim Breakball jagt Schwartzman Struff aber über den ganzen Platz, bis dieser nicht mehr hinterherkommt. Und dann gelingt es dem Argetinier doch wieder vorzulegen. Das ist ein echter Kraftakt von beiden.

15:29 Uhr: Djokovic - Musetti - 6:7 (6:8), 4:5

Dieser Gelegenheit wird Musetti wohlmöglich heute Abend noch hinterhertrauern. Bei Djokovics Aufschlag bekommt er einen Breakball, der das 5:3 bedeutet hätte. Doch Djokovic kann das Break verhindern und gleicht stattdessen wieder aus. Bei eigenem Service macht Musetti bei 30:30 mit einem Vorhand-Winner den wichtigen Punkt zum Spielball. Mit einem schönen Rückhand-Cross-Schlag bringt er Djokovic aus der Balance und macht das 5:4. Djokovic serviert gegen den Satzverlust.

15:26 Uhr: Schwartzman - Struff - 7:6 (11:9), 6:4, 4:4

Schwartzman und Struff liefern sich nun schon über zweieinhalb Stunden einen echten Kampf, keiner will hier lockerlassen. Mit der Chance zum Ausgleich macht Struff aber einen unnötigen Fehler und hat einen Breakball gegen sich. Der Deutsche kontert mit einem guten Aufschlag, macht aber dann wieder leichte Fehler und muss einen weiteren Breakball abwehren. Struff greift aber weiter an, inzwischen hat er 67 Netzangriffe auf dem Konto. Und er wird mit dem Ausgleich zum 4:4 belohnt. Das Publikum wird nochmal laut.

15:19 Uhr: Djokovic - Musetti - 6:7 (6:8), 3:4

Djokovic findet weiterhin kein richtiges Mittel gegen den sehr variabel spielenden Musetti. Wieder muss der Serbe einen Breakball abwehren, auch wenn er anschließend zum 3:3 ausgleichen kann. Es ist außergewöhnlich, dass Musetti hier teilweise das Temo diktiert, indem er mal langsam und mit Slice oder hohem Topspin spielt, um dann mit einer krachenden Vorhand den Vorwärtsgang einzulegen. So holt sich der Italiener auch die erneute Führung - 4:3.

"Was für ein Satzball! Teenager Musetti spielt Djokovic aus

15:15 Uhr: Schwartzman - Struff - 7:6 (11:9), 6:4, 4:3

Struff glaubt weiterhin an sich und pusht das Publikum noch einmal, nachdem er sein Aufschlagspiel durchbringt. Das war erneut ein hartes Stück Arbeit, weil Schwartzman weiterhin gut auf Struffs Netzangriffe reagiert. Struff lässt sich davon aber nicht entmutigen und sucht konsequent den Weg nach vorne. Zwei Netzangriffe bei Schwartzmans Aufschlag bringen ein 0:40 und drei Breakbälle, von denen er nur einen benötigt, um wieder auf 3:4 zu verkürzen.

15:10 Uhr: Djokovic - Musetti - 6:7 (6:8), 2:3

Bei Djokovic läuft es gar nicht rund. Musetti kann dem Serben den Aufschlag abnehmen und geht mit 3:1 in Führung. Dann aber wird der Italiener etwas zu hektisch und macht zwei leichte Fehler. Zunächst setzt er eine Rückhand aus dem Halbfeld ins Aus, dann geht eine Vorhand seitlich neben die Linie. So holt Djokovic das Break umgehend zurück. Das war aus Musettis Sicht vermeidbar.

15:07 Uhr: Schwartzman - Struff - 7:6 (11:9), 6:4, 4:1

Struff gibt sich nicht auf, auch wenn die Lage fast ausweglos erscheint. Mehrfach muss der Deutsche bei eigenem Aufschlag über Einstand gehen, weil Schwartzman jetzt den Sack zumachen will. Der Argentinier gräbt alles aus, bis Struff den Fehler macht. Drei Schmetterbälle reichen dem Warsteiner nicht, um den Punkt zu machen und so hat Schwartzman den fünften Breakball. Dann trifft Struff eine Vorhand mit dem Rahmen und Schwartzman zieht auf 4:0 davon. Beim Aufschlag des Argentiniers geht es über Einstand, dann holt sich Struff sogar einen Breakball, den er auch nutzen kann. Der Deutsche feuert sich selbst nochmal an, 1:4 heißt es aus seiner Sicht.

14:58 Uhr: Djokovic - Musetti - 6:7 (6:8), 1:2

Wie lange kann Musetti dieses Niveau aufrecht erhalten? Der Italiener spielt mit ganz viel Spielwitz und kann Djokovic weiterhin ärgern. Der Serbe muss bei eigenem Aufschlag bei 30:30 einmal mehr eine kritische Phase überstehen, bringt sein Service dann aber doch noch durch und kommt auch gut in Musettis zweites Aufschlagspiel. Aus einem 0:30 macht der Italiener aber ein 40:30 und holt sich mit einer schönen Rückhand longline das Spiel.

Er macht's auch gegen Djokovic: Musetti greift in die Trickkiste

14:54 Uhr: Schwartzman - Struff - 7:6 (11:9), 6:4, 3:0

Der zweite Satz beginnt aus deutscher Sicht äußerst ungünstig. Schwartzman hat jetzt klar das Momentum auf seiner Seite. Man sieht dem Argentinier förmlich an, dass ihm die Schläge nun leicht von der Hand gehen. So bringt er erst sein Aufschlagspiel durch und holt sich dann direkt das Break. Mit einem schönen Stopp und einem Vorhand-Winner ist er auch im dritten Spiel schnell auf Kurs. Mit einem Schmetterball macht er das 3:0. Struff muss schauen, dass das jetzt nicht zu schnell geht.

14:46 Uhr: Schwartzman - Struff - 7:6 (11:9), 6:4

Fast zeitgleich geht auch bei Struff gegen Schwartzman der zweite Satz zu Ende. Und wieder hat Schwartzman das bessere Ende für sich. Bei 15:30 kann Struff noch einmal rankommen, doch Schwartzman holt sich mit dem nächsten Punkt den Satzball. Dann versucht es Struff mit dem Netzangriff, doch einmal mehr spielt der Argentinier einen herausragenden Passierball, der ihm die 2:0-Satzführung bringt. Das wird nun ganz schwer für den Deutschen, der auch in diesem Satz wieder gute Chancen liegen gelassen hatte.

14:44 Uhr: Djokovic - Musetti - 6:7 (6:8)

Djokovic beginnt den Tiebreak und holt sich mit einem schönen Stopp eine 2:0-Führung. Von diesem Vorsprung zehrt der Serbe bis zum 4:3, als Musetti einen feinen Lob spielt und im Anschluss den Punkt macht. Das Mini-Break ist dahin, wobei Djokovic wieder vorlegt. Bei 5:5 macht Djokovic dann aber einen unerzwungen Fehler und Musetti hat Satzball. Der Serbe beweist seine Klasse und kontert mit einem Schlag auf die Linie, doch dann folgt ein weiterer leichter Vorhand-Fehler. Mit dem dritten Satzball macht Musetti dann aber den Sack zu. Er umläuft einen eher langsamen Schlag von Djokovic und setzt eine krachende Vorhand unerreichbar in die Rückhand-Ecke des Serben.

14:33 Uhr: Schwartzman - Struff - 7:6 (11:9), 5:4

Wichtig, dass Struff mal wieder sein Aufschlagspiel durchbringt und sich damit im Satz hält. Aber auch Schwartzman hat jetzt seine Sicherheit wiedergefunden und kann ohne Probleme vorlegen. Somit muss der Deutsche gleich gegen den Satzverlust servieren.

Drama-Tiebreak mit Glücks-Satzball: Struff bedient

14:28 Uhr: Djokovic - Musetti - 6:6

Djokovic muss in diesem ersten Satz mehr zittern und kämpfen, als ihm lieb sein dürfte. Bei 5:5 und 30:30 hat Musetti sogar die Chance auf den Breakball, kann den Punkt aber nicht machen. So bringt Djokovic das Spiel doch noch nach Hause. Weil aber auch Musetti souverän agiert und gut aufschlägt, geht es gleich in den Tiebreak.

14:24 Uhr: Schwartzman - Struff - 7:6 (11:9), 4:3

Man muss Struff hoch anrechnen, dass er trotz der ganzen Rückschläge weiter dranbleibt. Das wird mit dem erneuten Break belohnt. Doch wie schon zuvor kann Struff das Break nicht bestätigen. Schwartzman spielt ein hervorragendes Grundlinien-Tennis und kann Struff immer wieder am Netz passieren. So holt sich der Argentinier das Break zurück. Bei eigenem Aufschlag geht es über Einstand. Einen Monster-Ballwechsel mit 23 Schlägen entscheidet Schwartzman für sich. Nach dem Spielgewinn schreit er die Erleichterung heraus. Schwartzman ist wieder vorne - 4:3.

14:17 Uhr: Djokovic - Musetti - 5:4

Musetti muss viel arbeiten, aber er schafft es erneut, auszugleichen. Es bleibt dabei, dass der 19-Jährige Djokovic kaum leichte Punkte schenkt. Der Serbe muss viel arbeiten und den Weltranglisten-76. immer wieder beschäftigen. Den eigenen Aufschlag bringt Djokovic aber problemlos durch, sodass Musetti nun gegen den Satzverlust servieren muss.

14:14 Uhr: Schwartzman - Struff - 7:6 (11:9), 2:2

Struff lässt sich nach den vergebenen Chancen nicht runterziehen. Vielmehr versucht es der Deutsche immer weiter und wird dieses Mal auch dafür belohnt. Das Break zum 2:1 gelingt, doch Schwartzman bleibt dran. Mit einem schönen Passierschlag stellt der Argentinier auf Einstand. Der Weltranglisten-Zehnte schafft es immer wieder, gut auf Struffs Netzangriffe zu reagieren und ihn zum Fehler zu zwingen. Weil ein Rückhand-Volley an der Netzkante hängen bleibt, holt sich Schwartzman das Break direkt zurück - 2:2.

14:05 Uhr: Djokovic - Musetti - 4:3

Musetti bleibt dabei, Djokovic zu ärgern. Das ist dem Serben auch anzusehen. Nachdem der Italiener den 3:3-Ausgleich erzielt, kann er einen schönen Rückhand-Überkopf-Volley zum 15:15 verwandeln. Danach agiert er allerdings zu hektisch und macht unerzwungene Fehler. Das nutzt Djokovic, um wieder vorzulegen.

14:01 Uhr: Schwartzman - Struff - 7:6 (11:9), 1:0

Das erste Spiel im zweiten Satz erzählt eigentlich die Geschichte der bisherigen Partie. Struff hat alle Chancen und zwei Breakbälle, kann diese aber einmal mehr nicht nutzen. Schwartzman kommt zurück und schnappt sich das Spiel.

Struff muss jetzt vor allem schauen, dass er die Quote beim ersten Aufschlag anhebt. Im ersten Satz machte er 81% der Punkte nach dem ersten Aufschlag, allerdings kam dieser nur zu 52%. Beim zweiten Service dagegen gewann Struff nur 9/24 Punkten im ersten Satz.

13:58 Uhr: Djokovic - Musetti - 3:2

Während des Tiebreak-Dramas bei Struff und Schwartzman hat sich im Parallelspiel schon einiges getan. Musetti macht klar, dass er es Djokovic heute nicht leicht machen will. Der Italiener kämpft um jeden Punkt und spielt sehr ansehnliches Tennis. Dennoch nutzt Djokovic eine kurze Schwäche und schnappt sich das Break. Aber Musetti bleibt dran. Mit einem tollen Rückhand-Passierschlag aus vollem Lauf holt er sich seinerseits einen Breakball. Dann entnervt er Djokovic mit seinem hohen Rückhand-Topspin-Schlag, bis dieser einen Fehler macht - das direkte Re-Break zum 2:3.

13:50 Uhr: Schwartzman - Struff - 7:6 (11:9)

Struff startet denkbar schlecht in den Tiebreak und liegt mit 0:3 hinten. Dann hat er zweimal Glück, dass Schwartzmans Passierschläge jeweils an der Netzkante hängen bleiben. Und der Argentinier setzt noch zwei weitere Bälle ohne Not ins Netz, sodass Struff mit Mini-Break vorne ist. Beiden Spielern ist die Anspannung anzumerken. Bei 5:5 trifft Struff eine Vorhand aus dem Lauf mit dem Rahmen. Das bringt Schwartzman den ersten Satzball. Mit einem Ass wehrt Struff diesen aber ab und hat nach einem Schwartzman-Fehler seinerseits Satzball. Zwei Rückhand-Fehler später ist der Argentinier wieder mit Satzball an der Reihe, aber Struff kontert mit Serve-and-Volley. Bei 10:9 und dem vierten Satzball für Schwartzman ist es aber dann soweit. Eine Vorhand des Argentiniers springt von der Netzkante noch soeben ins Feld, Struff kann den Ball nicht mehr zurückbringen. Und so endet dieser erste Satz aus deutscher Sicht dramatisch.

13:36 Uhr: Djokovic - Musetti - 1:0

Auch Novak Djokovic greift nun ins Geschehen ein und muss gleich einmal die ersten Probleme überwinden. Der Weltranglistenerste startet mit 0:30 in die Partie und muss über Einstand gehen. Dann holt er sich aber sein erstes Aufschlagspiel.

13:34 Uhr: Schwartzman - Struff - 6:6

Schwartzman muss um den Tiebreak kämpfen. Bei 30:30 kann Struff auf den zweiten Aufschlag gehen, macht aber mit der Rückhand einen Fehler beim Angriffsschlag. Nach einem weiteren Fehler des Deutschen geht es nun in den Tiebreak.

Warum Struff die French Open rockt? Darum!

13:30 Uhr: Schwartzman - Struff - 5:6

Schwartzman ist jetzt richtig drin im Spiel, was vor allem daran liegt, dass die Vorhand jetzt immer besser läuft. Struff findet kein Mittel, um die Ballwechsel wieder an sich zu reißen. Zu null holt Schwartzman das Spiel und stellt auf 5:5. Und auch bei eigenem Aufschlag sieht sich Struff einem 15:30 ausgesetzt. Der Deutsche kann den Kopf aber noch aus der Schlinge ziehen. Mit einem guten ersten Aufschlag macht er das Spiel zum 6:5 und hat mindestens den Tiebreak sicher.

13:23 Uhr: Schwartzman - Struff - 4:5

Schwartzman wird von der Grundlinie immer sicherer. Aus langen Ballwechseln geht er häufig als Sieger hervor. Struff kann gleichzeitig aber auch immer wieder gut auf den Aufschlag des Argentiniers draufgehen. Mit einem Rückhand-Angriff auf den Zweiten kommt Struff ans Netz und Schwartzman setzt eine Vorhand ins Aus - der nächste Satzball. Doch erneut hat Struff Pech, als sein Schlag von der Netzkante ins Aus fliegt und im Anschluss kann Schwartzman das Spiel doch noch holen. Ohnehin hat der Argentinier jetzt Blut geleckt, nachdem es zu Beginn gar nicht lief. Die Rallyes werden länger, was Schwartzman eher zugute kommt. Nach einem Doppelfehler von Struff steht es 15:30. Der Deutsche bleibt zunächst nervenstark und holt sich mit einem Service-Winner und einem Ass den nächsten Satzball. Dann macht Schwartzman aber Druck mit der Vorhand, wehrt den Satzball ab und holt sich danach einen Breakball. Struff unterläuft der nächste Doppelfehler und es steht nur noch 5:4 für den Deutschen.

13:11 Uhr: Schwartzman - Struff - 2:5

Schwartzman scheint etwas von der Rolle zu sein und Struff nutzt das. Vor allem bei den Aufschlägen des Argentiniers fehlt das Tempo, wodurch Struff früh attackieren kann. Bei 0:40 hat der Deutsche drei Breakbälle, schmeißt diese aber mit teils leichten Fehlern weg. Dann aber entscheidet er einen 24 Schläge langen Ballwechsel mit einem Rückhandvolley für sich. Nach einem der häufigen Vorhandfehler von Schwartzman ist das zweite Break da. Struff serviert zum Satzgewinn und kann sich wieder auf seinen Aufschlag verlassen. Unter anderem mit zwei hervorragenden Passierbällen wehrt Schwartzman aber gleich vier Satzbälle ab und holt sich sogar einen Breakball, den er auch nutzen kann.

13:02 Uhr: Gauff - Jabeur - 6:3, 6:1

Und auch im zweiten Damenmatch des Tages geht es ganz schnell. Gauff benötigt sogar nicht einmal eine Stunde, um zum ersten Mal in ihrer Karriere ins Viertelfinale eines Grand-Slam-Turnieres vorzustoßen. Nach 55 Minuten nutzt die 17-Jährige ihren vierten Matchball. Erst verteidigt sie gegen die ans Netz gestürmte Jabeur stark, dann bringt eine kräftige Vorhand den Matchgewinn.

12:59 Uhr: Schwartzman - Struff - 1:4

Struff gibt hier klar die Marschroute vor. Der Deutsche sucht sofort die Initiative und auch den Weg ans Netz, was gegen einen Defensivkünstler wie Schwartzman auch gefährlich sein kann. Zweimal wird das aber belohnt und weil Schwartzman noch einen Fehler mit der Vorhand macht, geht es erstmals über Einstand. Und Struff bleibt dran und geht selbst auf die ersten Aufschläge von Schwartzman mutig drauf. Beim Breakball profitiert Struff dann von einem Doppelfehler. Und weil der eigene Aufschlag weiterhin gut sitzt, kann der 31-Jährige das Break problemlos bestätigen - toller Auftakt des Deutschen.

12:50 Uhr: Schwartzman - Struff - 1:2

Bisher geben sich beide Spieler bei eigenem Aufschlag keine Blöße. Jeweils einen Punkt geben Schwartzman und Struff bei ihrem Service ab. Vor allem für Struff, der natürlich mehr über seinen Aufschlag kommt als Schwartzman, ist das wichtig.

12:43 Uhr: Schwartzman - Struff - 0:1

Los geht es in diesem Achtelfinale. Und Struff kommt gleich richtig gut in die Partie. Zwar sitzt der erste Aufschlag noch nicht direkt, doch auch über den zweiten kann er sich die Punkte erarbeiten und legt vor.

12:35 Uhr: Gauff - Jabeur - 6:3

Gauff lässt weiter wenig anbrennen. Die 17-jährige spielt ganz überlegt und konsequent. Jabeur kann das frühe Break dadurch nicht mehr aufholen. Satz eins geht an Gauff.

12:25 Uhr: Gauff - Jabeur - 4:1

Bevor wir uns gleich auf den deutschen Teilnehmer konzentrieren, werfen wir noch einen Blick auf das zweite Damenmatch, das derzeit läuft. Dort hat die junge Cori Gauff einen guten Start hingelegt und ihrer Gegnerin Ons Jabeur gleich den Aufschlag abgenommen. Bei eigenem Service zeigte sich die 17-jährige US-Amerikanerin bisher tadellos und brachte ihre Spiele ohne Breakball gegen sich durch.

12:18 Uhr: Krejcikova - Stephens - 6:2, 6:0

Im Eiltempo hat Barbora Krejcikova ihre Aufgabe gegen Sloane Stephens erledigt. Gerade einmal 1:08 Stunden benötigte die Tschechin, um das Viertelfinalticket zu buchen. Die Weltranglisten-33. ließ der US-Amerikanerin Stephens nicht den Hauch einer Chance. Schon im ersten Satz stellte sie dank zwei früher Breaks auf 5:1, im zweiten Durchgang machte Stephens dann kein einziges Spiel mehr.

Damit wartet in Kürze nun auch die Partie von Jan-Lennard Struff gegen Diego Schwartzman auf uns.

Herzlich willkommen

Um 11:00 Uhr beginnt der neunte Wettkampftag bei den French Open in Paris. Tino Harth-Brinkmann begleitet Euch für Eurosport.de hier im Liveticker durch das Geschehen.

